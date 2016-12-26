Киргизия не подписала таможенный кодекс Евразийского экономического союза

Это первый масштабный нормативно-правовой акт в сфере таможенного регулирования между странами-членами ЕврАзЭС

Санкт-Петербург, , 18:00 — REGNUM Таможенный кодекс Евразийского экономического союза не подписан представителями Киргизии, заявил журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

Кроме того, Киргизией не подписано заявление о развитии торговой политики ЕврАзЭС. Стоит отметить, что ранее президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявлял о «временами превалирующих» негативных моментах в сотрудничестве стран ЕАЭС, плохо сказывающихся на интеграции республики.

По словам Саркисяна, все остальные документы уже подписаны. Таможенный кодекс ЕврАзЭС является первым масштабным нормативно-правовым актом в сфере таможенного регулирования между странами-членами ЕврАзЭС, разработанный представителями государственных и деловых структур евразийской «пятерки».

Напомним, ЕврАзЭС — международное интеграционное экономическое объединение, построенное на основе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Объединение функционирует с 1 января 2015 года. В него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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