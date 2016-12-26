Новым гендиректором «Рособоронэкспорта» назначен Александр Михеев

Москва, , 17:27 — REGNUM В связи с окончанием срока контракта гендиректора «Рособоронэкспорта» Анатолия Исайкина в структурах ГК «Ростехнологии» произошли перестановки. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 декабря, об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев («Единая Россия»).

«Новым гендиректором «Рособоронэкспорта» утвержден теперь уже бывший генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Александр Михеев», — сообщил парламентарий.

По его словам, в свою очередь холдинг «Вертолеты России» возглавил заместитель министра промышленности и торговли Андрей Богинский.

«Эти назначения были ожидаемы. Александр Михеев многие годы отдал работе в «Рособоронэкспорте», знает специфику работы главного военного экспортера страны. Да и возглавив холдинг, объединяющий отечественную вертолетную индустрию он многое сделал для активизации продаж российских вертолетов за рубеж, и в этом деле очень преуспел», — говорит Гутенев.

«Андрей Богинский возглавлял авиационный департамент в Минпромторге и будучи заместителем министра курировал это направление, сделал серьезный вклад в его развитие. Поэтому решения о назначениях этих руководителей на новые посты считаю вполне логичными и обоснованными», — считает парламентарий.