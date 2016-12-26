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В мэрии Ярославля опять кадровые изменения

Политика
Назначен новый директор ДГХ, уже четвертый по счету за четыре месяца
Михаил Кузнецов
Иллюстрация: Фото страницы Михаила Кузнецова в Facebook
Михаил Кузнецов

Ярославль, 26 Декабря 2016, 17:16 — REGNUM  В руководстве мэрии Ярославля продолжаются кадровые изменения — опять поменялось руководство департамента городского хозяйства. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь мэра Ярославля Светлана Израилева, 26 декабря на планерке был представлен новый заместитель мэра — директор ДГХ Михаил Кузнецов.

Занимавший до него в течении 2-х недель этот пост Михаил Караулов переведен руководить администрацией Дзержинского района. Эту должность ранее занимал Михаил Кузнецов. По словам Светланы Израилевой, каких-либо официальных претензий к Караулову у исполняющего обязанности мэра Владимира Слепцова нет, это «обычная ротация кадров».

Между тем это уже третья смена главы департамента за 4 месяца, т. е с момента прихода в мэрию Владимира Слепцова. В конце лета пост покинул Владимир Степанов, продержавшийся на своем посту с 2012 года, со времен Евгения Урлашова. Его 22 сентября сменил приехавший из Химок Александр Морозов. Но вскоре и он покинул должность.

За этот же период сменилось три заместителя мэра по социально-экономическому развитию. Занимавший этот пост до прихода новой команды Игорь Блохин считает, назначение Караулова было ошибкой — он дня не работал в данной сфере.

«Михаила Кузнецова я знаю давно и хорошо как опытного руководителя и его назначение — это самое правильное и удачное назначение за время пребывания Владимира Слепцова в должности первого заместителя мэра. Кузнецов был помощником председателя муниципалитета, умеет работать с депутатами. Это самое адекватное назначение. Назначение Караулова было ошибкой. Городское хозяйство — сложнейшая отрасль. Назначение Караулова вызвало удивление в Ярославле у всех, человек просто не знаком с отраслью. Сейчас ситуация для любого тяжелая. С бюджетом катастрофа, денег нет физически, все делается в долг, в т.ч. уборка города. Надежда новой администрации города только на помощь извне. Никакой стратегии нет. А бюджет стал на 2 млрд рублей меньше и еще 1 млрд рублей дефицит бюджета. Михаил Кузнецов хотя бы знает проблематику и ситуацию, находится во власти давно, он перспективный, продвинутый», — высказал корреспонденту ИА REGNUM свое мнение Игорь Блохин.

При этом Блохин полагает, что дело не в смене команды как таковой, причины более глубинные.

«Такая частая смена руководителей города высшего уровня — это неверно. Чехарда говорит о том, что стратегии нет. Дело не в команде, а в том, что не знают, что делать. Украсили город, это хорошо, но потратить деньги — это не стратегия. Мой сменщик Секретарев увидел, что нет системной работы, задачи ставятся не те и быстро ушел. Сам ушел, не захотел работать в этой команде. Тоже самое Болотов из ДГХ. С Владимиром Витальевичем многие просто не могут работать из-за его своеобразной манеры выдачи указаний. Насколько мне известно, он раздает задания через советников. Нет обсуждения, анализа. Мне кажется, нынешний руководитель не знает, что делать. Здесь думать не нужно, только уметь четко выполнять задание. В таких условиях не каждый может работать. И если ты видишь, что приказ ошибочный, и ты либо уходишь, либо не выполняешь, и тебя просто уволят через какое-то время. Поэтому и чехарда. Приказы даются делать и все. Неважно сколько это стоит, нужно это или не нужно, умеешь ты это или не умеешь. Реагируют на проблемы импульсивно, в режиме «пожарной команды», — резюмировал экс-заместитель мэра Ярославля Игорь Блохин.

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