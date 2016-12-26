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Молдавский олигарх Плахотнюк официально возглавил правящую Демпартию

Политика
Цель партии, по его словам, – «быть вместе с народом» и поменять его менталитет
Владимир Плахотнюк
Vlad Plahotniuc
Владимир Плахотнюк

Кишинёв, 26 Декабря 2016, 17:07 — REGNUM  Олигарх Владимир Плахотнюк, считающийся фактическим руководителем Молдавии, официально возглавил правящую Демократическую партию, которой до сих пор фактически руководил, находясь в должности первого зампреда партии. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Плахотнюк был единогласно избран новым руководителем Демпартии на съезде политформирования.

«Моя цель — реализовать два важных проекта: развитие ДПМ и модернизация политического класса страны, а также развитие Республики Молдова, — заявил на съезде Плахотнюк. — Нам нужны политики, которые будут принимать смелые решения, чтобы улучшить жизнь людей».

По словам нового лидера, задача партии — «быть возле народа и вместе с народом». Он также призвал «отказаться от геополитических ориентаций, чтобы не разделять граждан». А главной необходимой Молдавии реформой, по его словам, является изменение менталитета граждан. Он также выразил намерение модернизировать государственные институты, в первую очередь систему юстиции — с тем, чтобы «в стране четко действовал принцип: кто ворует — будет сидеть в тюрьме, независимо от должностей».

На том же съезде на должность первого заместителя председателя партии был назначен нынешний премьер-министр Павел Филип. Возглавлявший Демократическую партию с 2010 года Мариан Лупу ранее сложил с себя полномочия лидера партии, объявив, что «остается в команде демократов».

На съезде Демпартии присутствовал бывший премьер-министр Румынии от Социал-демократической партии Виктор Понта, являющийся главным политическим партнером молдавских демократов и Плахотнюка в Румынии. На съезде Демпартии Понте была вручена высшая госнаграда Молдавии — «Орден Республики».

В своем выступлении румынский экс-премьер поздравил Плахотнюка с достигнутыми успехами, а также — то ли в шутку, то ли всерьез — выразил желание получить молдавское гражданство и вступить в Демпартию.

Ранее, напомним, молдавское гражданство получил бывший президент Румынии Траян Бэсеску. Новый президент Молдавии Игорь Додон пообещал аннулировать соответствующий указ прежнего президента Николая Тимофти, однако пока не сделал этого.

Читайте ранее в этом сюжете: Лупу ушел с поста лидера Демпартии Молдавии, возглавить ее может Плахотнюк

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