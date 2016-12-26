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Президент Киргизии об участии в ЕАЭС: «Негатив временами превалирует»

Политика
Киргизский лидер рассказал коллегам-президентам о впечатлениях киргизстанцев от присоединения к Евразийскому альянсу
Главы государств ЕАЭС
Иллюстрация: President.kg
Главы государств ЕАЭС

Бишкек, 26 Декабря 2016, 16:55 — REGNUM  «Произошло много изменений. К сожалению, негатив временами превалирует, и это в целом накладывает отпечаток на то, как народ Киргизии принимает вступление страны в ЕАЭС», — заявил президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 26 декабря, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, пишет пресс-служба главы государства.

Киргизский лидер отметил, что негативные моменты, конечно же, «накладывают отрицательный отпечаток на экономический эффект от интеграции республики в Евразийский экономический союз», и добавил, что «2016 год был показательным для Киргизии в качестве полноправного члена ЕАЭС».

Также Алмазбек Атамбаев еще раз выразил соболезнования российскому народу и родственникам экипажа и пассажиров, погибших в результате крушения самолета Ту-154 Минобороны России близ города Сочи. «Мы скорбим вместе с вами», — подчеркнул киргизский президент.

ИА REGNUM напоминает, что 8 мая 2015 года лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, России и президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписали договор о присоединении Киргизской Республики к Евразийскому экономическому союзу. 12 августа 2015 года Киргизия стала полноправным участником ЕАЭС.

Отметим также, что по мнению киргизстанских предпринимателей, наибольший положительный эффект вступление в Евразийский альянс оказало на швейную отрасль Киргизии, о чем свидетельствует рост объемов заказов у предприятий этой сферы. Одновременно с этим, самые крупные проблемы испытывают киргизские экспортеры сельскохозяйственной и животноводческой продукции.

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