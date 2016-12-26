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Индонезия — передовая страна в борьбе с тероризмом

Политика
За последние 6 лет в Индонезии произошел только один крупный теракт
Индонезийские полицейские
Иллюстрация: Polri.go.id
Индонезийские полицейские

Джакарта, 26 Декабря 2016, 16:27 — REGNUM  Пока мир борется с мировым терроризмом в лице «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Индонезия добивается значительных успехов в борьбе с аналогичными угрозами на своей территории, сообщает 26 декабря Reuters.

В Индонезии предотвращено по крайне мере 15 терактов только за 2016 год, арестовано свыше 150 человек в них участвующих.

С 2010 года в Индонезии, четвертой по величине стране в мире с населением в 250 миллионов человек, было предотвращено 54 теракта.

Политолог Грег Бартон отмечает, что такой результат самый лучший среди всех стран борющихся с терроризмом.

«Они проделали невероятный объем работы и справились с ним лучше чем кто-либо другой», — заявил Бартон.

Напомним, за последние шесть лет, была только один крупный террористический акт в Индонезии, приведший к гибели мирных граждан, когда террористы напали на полицейский пост в Джакарте в результате чего погибло три индонезийца и два человека имеющих алжиро-канадское гражданство. Все четыре нападающих были уничтожены в январе 2016 года.

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