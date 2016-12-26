СМИ: То, что происходит сегодня в мире, в Грузии уже произошло заранее

«Если бы президентом опять был Саакашвили, в Грузии параллельно событиям на Украине открылся бы второй фронт»

Тбилиси, , 16:17 — REGNUM Грузинский философ Заза Пиралишвили расценивает происходящие во всем мире процессы как провал проекта либеральной глобализации. Как заявил Пиралишвили в интервью грузинскому изданию «Квирис палитра» («Палитра недели»), одним из главных событий 2016 года было преследование христиан на Ближнем Востоке, которое привлекло к себе внимание всего мира. Был также «Брексит», который, по оценке философа, показал, что цели народа и политической элиты не совпадают. Это же проявилось и в ходе президентских выборов в США, где победил Дональд Трамп.

«Дело в том, что в течение последних 25 лет мы делали выбор и задавали вопрос так: Запад или Восток? Север или Юг? Оказалось, что противостояние в действительности существует не между Западом и Востоком или Югом и Севером, а между проектом глобализации и духовными ценностями», — пояснил Пиралишвили и констатировал, что победу в этом противостоянии одержали христианские ценности, что подтвердили и результаты выборов в США.

По его же оценке, в Грузии не происходит ничего такого, что не происходит на Западе или Ближнем Востоке, более того, философ считает, что подобные процессы в Грузии начались и произошли раньше, чем в остальном мире.

«События октябрьских выборов 2012 года в Грузии развивались именно по тому сценарию, по которому на следующем этапе мы увидели их в остальном мире», — заявил Заза Пиралишвили. Воцарившийся в Грузии в результате этих процессов мир он назвал логическим продолжением всего, что происходило в стране в течение последних 30 лет.

«2016 год оказался в Грузии мирным именно потому, что грузинское общество выступило против вышеуказанного антихристианского, либерального проекта. Представьте на минуту, что бы случилось, если бы президентом в последний период был Саакашвили… Если бы президентом опять был Саакашвили, в Грузии параллельно событиям на Украине открылся бы второй фронт», — отметил Пиралишвили.