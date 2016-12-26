В Латвии вступил в силу оправдательный приговор оппозиционному политику

Апелляционная инстанция признала, что обвинение Евгения Осипова в «надругательстве над государственным флагом» было ошибочным

Рига, , 16:09 — REGNUM

Вступил в силу оправдательный приговор в отношении оппозиционного политика Евгения Осипова. Верховный суд Латвии отклонил кассационный протест прокуратуры — решение предыдущей судебной инстанции осталось неизменным. Вердикт обжалованию не подлежит, сообщает LETA.

В Верховном суде Латвии, апелляционная инстанция признала, что инкриминирование Евгению Осипову 93 статьи Уголовного закона следствием было ошибочным. В действиях обвиняемого не было отмечено состава преступления.

В свою очередь известный в Латвии правозащитник и соратник Евгения Осипова Илларион Гирс, подвергавшийся преследованию в Латвии и ставший политическим беженцем в РФ, считает, что оправданный вправе требовать компенсацию своих издержек и морального ущерба от необоснованного уголовного преследования и превратного освещения этого процесса в большинстве латвийских СМИ.

«И я готов ему в этом помочь», — заключил Илларион Гирс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 марта, Курземский окружной суд полностью оправдал русского оппозиционного политика Евгения Осипова, которого в мае 2015 года Лиепайский суд за «надругательство над государственным флагом» приговорил к 100 часам принудительных работ. Стоит отметить, что за «государственный флаг» стороной обвинения выдавалась декоративная ленточка, цвета которой совпадают с цветами флага.

«Сам я не считаю, что свобода комментирования в интернете должна быть абсолютной. В моем же случае, я всего лишь выразил личное отцовское отношение к тому, что мою дочь в школе заставляют носить ленточку, являющуюся символом неприемлемой для меня идеологии. Эта лента, из которой попытались сделать государственный флаг, введена в моду неонацистским Национальным объединением. Кстати, активисты именно этой политической силы и стали главными инициаторами уголовного процесса против меня. В частности, одним из активных участников процесса являлась известная своими русофобскими взглядами спикер латвийского парламента Инара Мурниеце. Да, я выразил свое возмущение резко — но дело касалось моего ребенка и неонацистской идеологии, и никто не имеет права лишать меня родительских эмоций и запрещать мне ненавидеть нацизм», — дал свой комментарий Евгений Осипов.

Что же касается оправдательного приговора, то, по словам политика, он полностью удовлетворен таким решением:

«Доказать свою правоту было моей целью — она достигнута», — подытожил Осипов.

Напомним, уголовное дело против Осипова возбудила Полиция безопасности. Она усмотрела в высказываниях активиста, сделанных им в соцсетях, признаки преступления. Евгений Осипов назвал ленточку, которую его дочь заставляли повязать в школе, «какой-то фигней цвета гнилой крови» и прибавил еще несколько нелестных выражений. В итоге, Осипов оказался обвинен по 93-й статье Уголовного закона — ему грозило до трех лет тюрьмы.