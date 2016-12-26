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Вячеслав Володин возглавил Парламентское собрание Союза Белоруссии и России

Политика
Вице-спикером избран председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко
Вячеслав Володин
Иллюстрация: Duma.gov.ru
Вячеслав Володин

Москва, 26 Декабря 2016, 16:08 — REGNUM  Спикер Госдумы Вячеслав Володин избран председателем Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, передает корреспондент ИА REGNUM 26 декабря.

«Спасибо за доверие, постараюсь его оправдать, — сказал Володин. — Буду делать все для того, чтобы наши отношения в рамках Союза развивались, чтобы парламент Белоруссии и России как можно эффективнее решал задачи гармонизации и унификации законодательства».

Отметим, что спикер Госдумы избирается на этот пост по традиции, которой уже почти 20 лет. Вопрос избрания согласован с белорусской стороной.

Заместителем председателя стал председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко.

В Госдуме проходят мероприятия пятьдесят первой сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Также будет принят бюджет Союзного государства на 2017 год. Кроме того, парламентарии намерены внести изменения и дополнения в бюджет Союзного государства на 2016 год.

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