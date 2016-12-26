Пресс-секретарь Эрдогана: Попытка столкнуть Москву с Анкарой провалилась

Анкара, , 15:43 — REGNUM Намерение организаторов убийства российского посла в Турции Андрея Карлова столкнуть между собой два государства оказалось безуспешным. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, передает RT.

По его словам, попытка испортить отношения Турции и России, не допустить дальнейшего сближения двух стран и создать новый виток кризиса — провалилась. Ранее глава правительства Турции Бинали Йылдырым заявил о том, что погибший посол Карлов станет вечным символом дружбы российского и турецкого государств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время открытия фотовыставки в Анкаре. Его убийцу ликвидировали спецслужбы Турции. Нападение на дипломата было признано терактом.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МВД Турции рассказал о выявлении «важных фактов» по делу Карлова