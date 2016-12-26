На внутреннюю и внешнюю безопасность Латвии потратят вдвое больше

В 2017 году оборонный бюджет увеличится на 27,9%, бюджет общественного порядка — на 18,2%

Рига, , 15:42 — REGNUM



В 2017 году больше всего вырастут бюджеты обороны и общественного порядка, свидетельствуют данные Министерства финансов, сообщает LETA.

Так, оборонный бюджет в 2017 году увеличится на 27,9% — с 352 млн евро в 2016 году до 450 млн евро в 2017 году. Как сообщается, дополнительные средства в бюджете предусмотрены для повышения боеспособности, вооружения и снабжения Национальных вооруженных сил, а также перевооружения подразделений Земессардзе (Ополчения).

Также бюджет общественного порядка и безопасности в 2017 году увеличится на 18,2% — с 495 млн до 585 млн евро. Как стало известно, дополнительные средства будут направлены на борьбу с терроризмом, повышение эффективности деятельности Полиции безопасности, укрепление границ, реформу оплаты труда пожарных, спасателей, полицейских и пограничников.

В свою очередь прирост бюджета социальной защиты в 2017 году составит 7,5% — с 2,65 млрд до 2,85 млрд евро. Дополнительные средства будут направлены на поддержку альтернативных форм семейного ухода, потерявших кормильцев детей и др.

Бюджет здравоохранения в 2017 году вырастет на 6,4% — с 750 млн до 798 млн евро в 2017 году. Дополнительные средства будут направлены на реформу здравоохранения, уменьшение очередей на амбулаторные и стационарные услуги, повышение доступности специалистов.

А бюджет образования в 2017 году увеличится на 2,5% — с 667 млн до 684 млн евро. Дополнительные средства будут направлены на введение новой модели оплаты труда педагогов, изучение латышского языка и другие цели.

Напомним, в конце ноября Сейм Латвии утвердил государственный бюджет на 2017 год, доходы которого запланированы в размере свыше 8 млрд евро: 28% или 2,24 млрд евро составят взносы государственного социального страхования, 26,9% или 2,16 млрд евро принесут сборы налога на добавленную стоимость, 14% или 1,12 млрд евро обеспечат европейские фонды и другая зарубежная финансовая помощь, 11,1% или 890,3 млн евро планируется собрать в виде акцизного налога, а 7% или 565,4 млн евро принесет уплата госпошлин. Также 5,3% или 425,3 млн евро планируется собрать в виде подоходного налога с предприятий, 4% или 328 млн евро — в виде подоходного налога с населения, а 3,7% или 294,8 млн евро принесет уплата других налогов.

В свою очередь расходы в 2017 году составят около 8,4 млрд евро, таким образом в бюджете запланирован дефицит.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, несмотря на сложное экономическое положение, критическую ситуацию в сфере здравоохранения и образования, резкое сокращение населения за счет миграции и высокой смертности, Латвия взяла курс на милитаризацию страны. Так правительство намерено увеличить финансирование военной сферы — в 2017 году до 1,7% от ВВП, в 2018 году до 2%, что является минимальным требованием со стороны НАТО.

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