Понедельник, 26 Декабря 2016 года
18:08:28 МСК

Псковские профсоюзы требуют индексации зарплат бюджетников в 2017 году

Политика
В бюджете региона индексация заработной платы работников бюджетной сферы Псковской области в 2017 году не предусматривается

Псков, 26 Декабря 2016, 15:34 — REGNUM  Псковский областной совет профессиональных союзов (облсовпроф) сегодня, 26 декабря, провёл в Пскове пикет с требованием провести индексацию заработной платы работников бюджетной сферы в 2017 году. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Псковского облсовпрофа, профсоюзные активисты вышли к памятнику княгине Ольге с лозунгами, среди которых были такие: «Требуем индексации должностных окладов работников бюджетной сферы» «Даешь социальную справедливость!», «Увеличение зарплаты бюджетникам должно быть реальным, а не на бумаге», «Национальное достояние — здравоохранение, культура, образование», «Губернатор, выполни обещание», «Хватит обманывать людей».

В резолюции пикета отмечается, что в бюджете Псковской области индексация заработной платы работников бюджетной сферы региона в 2017 году не предусматривается."Фонды оплаты труда остаётся на уровне 2016-го (а фактически на уровне 2014-го) года», — отмечается в резолюции.

Профсоюзы требуют от губернатора Псковской области Андрея Турчака «обязательной индексации заработной платы работников бюджетных учреждений Псковской области в 2017 году не менее чем на величину официальной инфляции в Псковской области за 2016 год».

Резолюция также будет направлена депутатам Псковского областного собрания.

Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова, комментируя итоги акции, отметила, что это «предупредительный пикет». «Мы не видим исполнения обещания губернатора об индексации, которое было дано при передаче полномочий по индексации должностного оклада бюджетников от областного собрания администрации Псковской области. Мы полагаем, что бюджетники не согласятся с такой ситуацией, и сегодняшний пикет даст серию протестных мероприятий в 2017 году», — заявила Михайлова.

Напомним, что в Псковской области с начала августа 2016 года шёл сбор подписей под обращениями Псковского облсовпрофа в адрес губернатора Псковской области Андрея Турчака и депутатов Псковского областного собрания с требованием провести индексацию заработной платы работников бюджетной сферы. Обращение собрало более 7 тысяч подписей граждан.

Пикет состоялся перед началом пятой сессии Псковского областного собрания депутатов, на которой парламентарии приняли бюджет Псковской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов во втором и третьем чтении.

Читайте ранее в этом сюжете: Бюджет Псковской области принят с дефицитом в 2,189 млрд рублей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Региональные и муниципальные бюджеты - 2017
Главное сегодня
NB!
26.12.16
Скорбь, дух КПСС, «абсурды»: неделя в Чувашии
ЧебоксарыРоссия Обзор главных событий недели в Чувашии Общество
NB!
26.12.16
Керченский мост предложено назвать в честь Ансамбля имени Александрова
ТулаРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
26.12.16
«Захоронения в Алеппо: с подобным я не сталкивался даже в Афганистане»
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
26.12.16
Авиакатастрофа Ту-154: в Самару на завод «Авиакор» прибыли следователи
СамараРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Части механизма управления разбившегося Ту-154 подняты водолазами со дна
АдлерКраснодарский крайРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Станислав Стремидловский«Русские становятся главной мишенью исламистского террора?»
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
26.12.16
«Рубль неожиданно вышел в мировые лидеры как крепкая доходная валюта»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
26.12.16
ФСБ опрашивает очевидцев катастрофы Ту-154
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Для версии теракта на борту Ту-154 фактов нет — ФСБ РФ
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
В Алеппо боевики «умеренной оппозиции» истязали десятки мирных сирийцев
МоскваРоссия Сражение за Алеппо Политика
NB!
26.12.16
Максим ИсаевNI назвал потенциально опасные точки между США и Китаем
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
26.12.16
В Кремле прокомментировали отсутствие Лукашенко на саммите ЕАЭС
МоскваРоссия Евразийский экономический союз Политика
NB!
26.12.16
У берегов Сочи обнаружены обломки Ту-154 — СМИ
СочиКраснодарский крайРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Главное мировое событие 2016 года — война в Сирии: опрос
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
26.12.16
Жители России назвали политиком года Владимира Путина: опрос
МоскваРоссия Новый год Общество
NB!
26.12.16
В Москве эвакуируют персонал и пассажиров с трех вокзалов
МоскваРоссия Телефонный терроризм Происшествия
NB!
26.12.16
Экс-мэр Тамбова стал фигурантом двух уголовных дел
ТамбовРоссия Коррупция Политика
NB!
26.12.16
Имя дирижера Валерия Халилова получит военно-музыкальное училище в Москве
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Максим ИсаевПора перестать провоцировать Россию — National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
26.12.16
Китай испытал новейший истребитель J-31
ПекинКитай Армия Китая Техника
NB!
26.12.16
«В Киеве правят вурдалаки»: сибиряки о записи Бирюкова про «Боярышник»
НовосибирскРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
26.12.16
Павел ГрассБразилия: «признание конца света», зловещий судья и надежды на будущее
БразилиаБразилия Бразилия: импичмент президента и его последствия Политика
ещё главное