Псковские профсоюзы требуют индексации зарплат бюджетников в 2017 году

В бюджете региона индексация заработной платы работников бюджетной сферы Псковской области в 2017 году не предусматривается

Псков, , 15:34 — REGNUM Псковский областной совет профессиональных союзов (облсовпроф) сегодня, 26 декабря, провёл в Пскове пикет с требованием провести индексацию заработной платы работников бюджетной сферы в 2017 году. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Псковского облсовпрофа, профсоюзные активисты вышли к памятнику княгине Ольге с лозунгами, среди которых были такие: «Требуем индексации должностных окладов работников бюджетной сферы» «Даешь социальную справедливость!», «Увеличение зарплаты бюджетникам должно быть реальным, а не на бумаге», «Национальное достояние — здравоохранение, культура, образование», «Губернатор, выполни обещание», «Хватит обманывать людей».

В резолюции пикета отмечается, что в бюджете Псковской области индексация заработной платы работников бюджетной сферы региона в 2017 году не предусматривается."Фонды оплаты труда остаётся на уровне 2016-го (а фактически на уровне 2014-го) года», — отмечается в резолюции.

Профсоюзы требуют от губернатора Псковской области Андрея Турчака «обязательной индексации заработной платы работников бюджетных учреждений Псковской области в 2017 году не менее чем на величину официальной инфляции в Псковской области за 2016 год».

Резолюция также будет направлена депутатам Псковского областного собрания.

Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова, комментируя итоги акции, отметила, что это «предупредительный пикет». «Мы не видим исполнения обещания губернатора об индексации, которое было дано при передаче полномочий по индексации должностного оклада бюджетников от областного собрания администрации Псковской области. Мы полагаем, что бюджетники не согласятся с такой ситуацией, и сегодняшний пикет даст серию протестных мероприятий в 2017 году», — заявила Михайлова.

Напомним, что в Псковской области с начала августа 2016 года шёл сбор подписей под обращениями Псковского облсовпрофа в адрес губернатора Псковской области Андрея Турчака и депутатов Псковского областного собрания с требованием провести индексацию заработной платы работников бюджетной сферы. Обращение собрало более 7 тысяч подписей граждан.

Пикет состоялся перед началом пятой сессии Псковского областного собрания депутатов, на которой парламентарии приняли бюджет Псковской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов во втором и третьем чтении.

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