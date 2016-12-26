В Молдавии флаг ЕС убрали с резиденции Игоря Додона

На сайте убран вариант на румынском языке

Кишинёв, , 15:02 — REGNUM Флаг Европейского союза убран с резиденции нового президента Молдовы Игоря Додона. На сайте президента, который существовал в трёх версиях — на английском, русском и румынском языках — теперь вместо румынского — молдавский вариант, сообщает Noi.md.

Уточняется, что кишинёвцы, в том числе и журналисты, обратили внимание на отсутствие флага. В администрации президента пока не прокомментировали происходящее, отмечает издание.

Напомним, 13 ноября 2016 года в Молдавии состоялся второй тур прямых президентских выборов, в ходе которого лидер партии социалистов Додон набрал 52,11% голосов. В предвыборной программе Додон говорил о намерении восстановить стратегическое партнерство с Москвой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инаугурация Додона состоялась 23 декабря. Ранее Додон заявил о неэффективности соглашения об ассоциации с ЕС.

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