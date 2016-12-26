Граждане Франции являются первоочередной целью похитителей в Мали

Их похищают не только для получения выкупа, но и с целью освобождения захваченных властями боевиков

Бамако, , 14:55 — REGNUM

Граждане Франции являются первоочередной целью исламских радикалов в Мали, потому что их похищение позволяет получить деньги, а также добиться освобождения тех или иных боевиков, сообщает Europe1.

Так, по-прежнему нет сведений о гражданке Франции Софи Петронин, которая была похищена 25 декабря в городе Гао, расположенном на севере Мали. Она была захвачена вооруженными людьми на выходе из детского приюта.

Её похищение является, по всей видимости, признаком того, что именно граждане Франции становятся приоритетной целью террористов, стремящихся получить выкуп или уступок со стороны правительства государств, выходцами которых являются похищенные. Похищение граждан Французской республики также может быть связано с тем, что радикалы не добились всего, что они хотели, когда захватывались заложников в городе Арли, Нигерия в 2013 году.

«По вопросам выплаты выкупа или освобождения определенных радикалов из тюрьмы не были выполнены все условия», — отметил один малийский журналист. «Поэтому террористические группировки активно занимались поиском французских граждан, которых можно было бы похитить в отместку или в попытке получить то, что им не удалось, от Франции».

Сложившаяся ситуация известна гражданам Французской республики, которые, по словам официального представителя общины в стране, проявляет особенную осторожность.