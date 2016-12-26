Понедельник, 26 Декабря 2016 года
18:10:58 МСК

Назарбаев: Казахстан готов принять все стороны переговоров по Сирии

Политика
Все условия для переговоров будут созданы

Санкт-Петербург, 26 Декабря 2016, 14:37 — REGNUM  Казахстан готов стать площадкой для переговоров по урегулированию ситуации в Сирии, приняв все стороны конфликта. Об этом сообщил казахстанский президент Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сегодня, 26 декабря.

«Решение вопроса о вашем предложении. Казахстан готов принять все стороны для переговоров в Астане», — сказал Назарбаев.

Назарбаев отметил, что согласны с этим и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Роухани. «Они все согласны, создадим все условия, чтобы они поработали и встретились», — сказал глава Казахстана.

Напомним, 17 декабря Путин и Эрдоган обсудили в ходе телефонных переговоров с Назарбаевым возможность проведения в Астане переговоров сирийских конфликтующих сторон. Глава Казахстана поддержал инициативу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 декабря один из лидеров сирийского «Народного фронта за перемены и освобождение», представитель «московской группы» сирийской оппозиции Кадри Джамиль уточнил, что предварительные переговоры правительства Сирии и представителей оппозиции по вопросу сирийского конфликта могут состояться во второй половине января. Место переговоров — столица Казахстана.

Читайте ранее в этом сюжете: Названы ориентировочные сроки межсирийских переговоров в Астане

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
Главное сегодня
NB!
26.12.16
Москвичи не намерены уступать мэрии в споре о ПЗЗ
МоскваРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
26.12.16
Катастрофа ТУ-154: страны Латинской Америки скорбят вместе с Россией
КитоЭквадор Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Скорбь, дух КПСС, «абсурды»: неделя в Чувашии
ЧебоксарыРоссия Обзор главных событий недели в Чувашии Общество
NB!
26.12.16
Керченский мост предложено назвать в честь Ансамбля имени Александрова
ТулаРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
26.12.16
«Захоронения в Алеппо: с подобным я не сталкивался даже в Афганистане»
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
26.12.16
Авиакатастрофа Ту-154: в Самару на завод «Авиакор» прибыли следователи
СамараРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Станислав Стремидловский«Русские становятся главной мишенью исламистского террора?»
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
26.12.16
Итог 2016 года в Латвии: жителей становится меньше, нищих — больше
РигаЛатвия Экономический кризис в Прибалтике Политика
NB!
26.12.16
«Рубль неожиданно вышел в мировые лидеры как крепкая доходная валюта»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
26.12.16
ФСБ опрашивает очевидцев катастрофы Ту-154
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Для версии теракта на борту Ту-154 фактов нет — ФСБ РФ
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
В Алеппо боевики «умеренной оппозиции» истязали десятки мирных сирийцев
МоскваРоссия Сражение за Алеппо Политика
NB!
26.12.16
В Кремле прокомментировали отсутствие Лукашенко на саммите ЕАЭС
МоскваРоссия Евразийский экономический союз Политика
NB!
26.12.16
Песков — о злорадстве Рынски по поводу погибших: «Это полное безумие»
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
У берегов Сочи обнаружены обломки Ту-154 — СМИ
СочиКраснодарский крайРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Главное мировое событие 2016 года — война в Сирии: опрос
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
26.12.16
Жители России назвали политиком года Владимира Путина: опрос
МоскваРоссия Новый год Общество
NB!
26.12.16
В Москве эвакуируют персонал и пассажиров с трех вокзалов
МоскваРоссия Телефонный терроризм Происшествия
NB!
26.12.16
Имя дирижера Валерия Халилова получит военно-музыкальное училище в Москве
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMКак раскольники торгуют Софией Киевской: обзор церковной жизни Украины
КиевУкраина Православие Политика
NB!
26.12.16
Максим ИсаевПора перестать провоцировать Россию — National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
26.12.16
Китай испытал новейший истребитель J-31
ПекинКитай Армия Китая Техника
ещё главное