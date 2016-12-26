Назарбаев: Казахстан готов принять все стороны переговоров по Сирии
Санкт-Петербург, 26 Декабря 2016, 14:37 — REGNUM Казахстан готов стать площадкой для переговоров по урегулированию ситуации в Сирии, приняв все стороны конфликта. Об этом сообщил казахстанский президент Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сегодня, 26 декабря.
«Решение вопроса о вашем предложении. Казахстан готов принять все стороны для переговоров в Астане», — сказал Назарбаев.
Назарбаев отметил, что согласны с этим и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Роухани. «Они все согласны, создадим все условия, чтобы они поработали и встретились», — сказал глава Казахстана.
Напомним, 17 декабря Путин и Эрдоган обсудили в ходе телефонных переговоров с Назарбаевым возможность проведения в Астане переговоров сирийских конфликтующих сторон. Глава Казахстана поддержал инициативу.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 декабря один из лидеров сирийского «Народного фронта за перемены и освобождение», представитель «московской группы» сирийской оппозиции Кадри Джамиль уточнил, что предварительные переговоры правительства Сирии и представителей оппозиции по вопросу сирийского конфликта могут состояться во второй половине января. Место переговоров — столица Казахстана.
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