Мосгорсуд не принял доводы адвокатов и оставил Игоря Пушкарева под арестом

«Я до сих пор являюсь главой Владивостока и собираюсь работать. И докажу свою невиновность»

Владивосток, , 13:41 — REGNUM



Мосгорсуд рассмотрел жалобу Игоря Пушкарёва на решение Басманного суда продлившего арест мэра Владивостока. Незадолго до суда ряд СМИ сообщили о том, что в деле Пушкарёва обнаружились «новые обстоятельства», которые, по мнению его адвокатов, позволяют иначе взглянуть на обвинение. Тем не менее, несмотря на доводы стороны защиты Мосгорсуд оставил решение Басманного суда без изменений. Глава Владивостока останется под арестом минимум до 28 февраля 2017 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Речь идёт об устранении ущерба городу Владивостоку в результате того, что ООО «Востокцемент» простило общий долг в размере 962 миллионов рублей. Кроме того, арбитражные суды признали отсутствие нарушений законодательства со стороны Игоря Пушкарёва по решению УФАС по Приморскому краю, которое легло в основу уголовного дела. Адвокатами также отмечалось, что генеральный директор МУПВ «Дороги Владивостока» Андрей Лушников не давал показаний против Игоря Пушкарёва.

Сам градоначальник в суде не присутствовал, велась видеотрансляция из СИЗО. В зале заседаний Мосгорсуда, помимо прессы, присутствовала супруга мэра Владивостока.

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Адвокат Александр Высоцкий обратил внимание судей на то, что доводы следствия о необходимости содержания Игоря Пушкарева под стражей повторяются из раза в раз. Например, довод о наличии у мэра Владивостока возможности скрыться на катере адвокат отмёл как надуманный, так как навигация маломерных судов в акватории Владивостока давно прекращена, море уже замерзает. Загранпаспорт градоначальника, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе, давно находится у следствия. Доводы о чрезмерной сложности дела, якобы требующего обязательного содержания под стражей защита также назвала необоснованными.

По мнению Александра Высоцкого, уголовное преследование главы города политически мотивировано, так как он находился в конфликтных отношениях с губернатором региона Владимиром Миклушевским, собирался баллотироваться в депутаты Законодательного Собрания Приморского края и незадолго до ареста выиграл праймериз «Единой России».

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Как сообщил адвокат, вину Игорь Пушкарёв не признает.

Адвокат Виктория Бурковская обратила внимание суда на то, что на сегодняшний день холдинг «Востокцемент» простил муниципальным структурам задолженность почти в миллиард рублей, образовавшуюся в ходе выполнения контрактов, вызвавших вопросы у следствия. Защита считает этот момент очень важным с точки зрения того, были ли вредоносные последствия от действий обвиняемого. «Никакого ущерба нет», — сообщила суду адвокат.

Представитель прокуратуры с позицией защиты не согласился и попросил суд оставить прежнюю меру пресечения. «Обвиняемый может скрыться от предварительного следствия и избежать наказания, отсутствуют и противопоказания медицинского характера», — сказала прокурор.

Сторона защиты отметила, что у прокурора даже нет материалов дела, а следователь и вовсе не явился на заседание. «Мы здесь просто всё подробно анализируем. Ссылаемся на конкретные материалы. А прокурор без всяких ссылок на конкретные материалы коротко просит оставить его под арестом. А человек сидит в таких условиях, словно он убил кого-то», — резюмировала Виктория Бурковская.

На фоне распрей между защитой и обвинением, сам Игорь Пушкарев рассказал о своей политической истории. «В 30 лет меня избрали в Совет Федерации, идти на выборы мне посоветовал Владислав Юрьевич Сурков. А в преддверии саммита АТЭС привести город в порядок мне рекомендовал Владимир Путин. От моих действий нет никакого ущерба. Я за все отвечал перед президентом. Я до сих пор являюсь главой Владивостока и собираюсь работать. И докажу свою невиновность», — сказал Пушкарёв.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM адвокат Игоря Пушкарёва Виктория Бурковская, зашита мэра Владивостока продолжит свою работу.

«Нашей основной целью является наглядно показать следствию и суду необоснованность позиций обвинения. Эта работа будет продолжаться вне зависимости от того, какая мера пресечения действует в отношении нашего подзащитного», — отметила Бурковская.

Как сообщало ИА REGNUM, Игоря Пушкарёва и директора МУПВ «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Сам мэр всё отрицает.