Курды из Турции ищут убежище в Германии — Der Spiegel

Берлин, , 13:40 — REGNUM В Германии в 2016 году резко выросло число граждан Турции, запросивших в стране статус беженца, пишет журнал Der Spiegel.

По данным федерального правительства, число таких запросов от граждан Турции утроилось: если в 2015 году их было 1,8 тыс., то за одиннадцать месяцев 2016 года — 5,2 тыс. При этом около 80% из них поступили от этнических курдов.

По мнению депутата Бундестага от Левой партии Уллу Йельпке, Анкара «ведет непримиримый бой с курдским населением», и Турция для них сейчас — далеко не безопасная страна. Кроме того, согласно договору с ЕС, в данный момент в Турции находятся до 3 млн. беженцев из Сирии.

На севере Сирии турецкие войска воюют не только против террористов из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и против курдских сил. Именно курдского политического образования на севере Сирии и боится президент Турции.

Курды компактно проживают на территории четырех стран: Турции, Сирии, Ирака и Ирана. В Ираке курды уже получили фактическую самостоятельность в виде широкой автономии.

В Сирии курды, добивших некоторых успехов в борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), объявили о создании собственного государственного образования. В Турции курды подвергаются жесточайшим репрессия со стороны властей, все курдские политические организации считаются террористическими.

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