Лукашенко не приедет на саммит ЕАЭС в Санкт-Петербурге — СМИ

Москва, , 13:04 — REGNUM Участие в саммитах Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), которые пройдут в Санкт-Петербурге 26 декабря, не входит в планы президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника, знакомые с организацией саммитов.

Как отмечает издание, получить комментарий по этому поводу от представителей пресс-службы главы Белоруссии не удалось. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также не ответил на запрос. Ранее Песков также не сообщил, состоится ли в Петербурге встреча Путина и Лукашенко, уточнив лишь, что оба мероприятия являются неформальными и предновогодними.

Последняя встреча лидеров России и Белоруссии состоялась в Москве 22 ноября. Темой беседы был газовый вопрос, однако к окончательной договоренности прийти не удалось, пишет издание — Минск настаивал на снижении цены, а Москва — на погашении задолженности.

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