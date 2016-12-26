Экс-мэр Тамбова стал фигурантом двух уголовных дел

Тамбов, , 12:51 — REGNUM В отношении бывшего главы администрации Тамбова Юрия Рогачева возбуждены два уголовных дела. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России, он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

По версии следствия, в 2015 году, когда Юрий Рогачев возглавлял Знаменский район Тамбовской области, между администрацией и ООО «Строй-Лайн» были заключены контракты на ремонт автодороги. Несмотря на то, что фирма не начинала работы, Юрий Рогачев подписал отчетные документы об объеме и стоимости работ. Благодаря подписанным бумагам фирма получили 47 млн рублей по одному контракту и 70 млн рублей — по другому.

«Согласно акту экспертного исследования, стоимость фактически выполненных работ по ремонту автодороги по одному контракту составила чуть более 2,5 миллионов рублей, по другому — работы по ремонту вообще не производились», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Юрий Рогачев в конце 2015 года был избран главой администрации Тамбова. В ноябре 2016 года стало известно, что УФСБ нашло в действиях Юрия Рогачева признаки преступлений. 21 ноября депутаты согласились с досрочной отставкой мэра. Исполняющим обязанности мэра назначен Дмитрий Алехин, который до этого занимал пост первого заместителя главы администрации.

Кроме того, по факту выделения денег на ремонт дорог возбуждено уголовное дело и в отношении руководителя строительной фирмы, которая должна была отремонтировать две дороги. По версии следствия, компания предоставила в администрацию района подложные документы, где была завышена стоимость работ. Однако сами обязательства выполнены не были.

Читайте ранее в этом сюжете: Кадровый голод и растерянность: что оставил после себя экс-мэр Тамбова