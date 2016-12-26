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Пакистан ответил на фейковую публикацию Израиля угрозой ядерного удара

Политика
Публикация от лица Минобороны Израиля о ядерном оружии была опровергнута Тель-Авивом

Исламабад, 26 Декабря 2016, 12:04 — REGNUM  Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф в социальной сети заявил, что Израилю следовало бы помнить о наличии ядерного оружия у Исламабада. Виртуальный конфликт возник после появления фейковой новости о том, что Тель-Авив якобы угрожает Исламабаду ядерным оружием, пишет газета The Guardian.

«Израильский министр обороны угрожает ядерным возмездием в связи с предполагаемой ролью Пакистана в борьбе против ИГ в Сирии. Израиль забывает, что у Пакистана тоже есть ядерное оружие», — написал Асиф в Twitter.

Поводом к публикации Асифа послужила статья на сайте AWD News, названная «Министр обороны Израиля: если Пакистан пошлет войска в Сирию под любым предлогом, мы уничтожим эту страну ядерным ударом».

Материал вышел 20 декабря, после чего министерство обороны Израиля опровергло утверждения о заявлениях министра: ничего похожего глава ведомства не произносил.

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