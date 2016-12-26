Более 30 жителей сирийского Эль-Баба погибли от рук боевиков

Дамаск, , 11:52 — REGNUM В результате нападения боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) на город Эль-Баб в Сирии погибли, по меньшей мере, 30 мирных жителей. Обь этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление турецких военных.

Атака боевиков произошла 25 декабря. Уточняется, что жители Эль-Баба погибли при попытке покинуть город.

Напомним, 24 августа 2016 года турецкие военные приступили к операции «Щит Евфрата» в районе турецко-сирийской границы. В настоящее время военнослужащие Турции совместно с бойцами «Сирийской свободной армии» (ССА) проводят операцию по зачистке Эль-Баба от террористов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря стало известно о гибели 14 турецких военных при столкновении с боевиками ИГ (запрещено в РФ) на севере Эль-Баба, еще 33 военнослужащих получили ранения. 22 декабря террористы опубликовали видеозапись сожжения двух пленных турецких военных, захваченных в районе Эль-Баба в начале декабря.