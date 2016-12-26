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Савченко была допрошена СБУ после встречи с лидерами ДНР и ЛНР

Политика
Ранее депутата исключили из рядов партии «Батькивщина»
Надежда Савченко
Иван Шилов © ИА REGNUM
Надежда Савченко

Киев, 26 Декабря 2016, 11:07 — REGNUM  Депутат Верховной рады Надежда Савченко, встретившаяся с лидерами Донецкой и Луганской народных республик в начале декабря в Минске, была допрошена Службой безопасности Украины. Об этом глава СБУ Василий Грицак заявил в эфире телеканала «112 Украина».

Грицак пояснил, что не может запретить народному депутату встречаться с кем бы то ни было, однако к факту такой встречи относится отрицательно.

«Я не считаю нормальным, когда депутат Верховной рады, член комитета по обороне и безопасности, член ПАСЕ (бывший) встречается на территории третьей страны, как мне сказали потом, с отключенными мобильными телефонами, с соблюдением требований конспирации, и о чем-то общается», — отметил он.

По его словам, после визита Савченко в Минск она была приглашена в СБУ, где дала показания по уголовному делу, которое ведется по факту деятельности ЛНР и ДНР. В Киеве республики Донбасса называют «террористическими организациями».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 декабря Надежда Савченко неофициально посетила Минск, где встретилась с лидерами Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Позднее она сообщила журналистам, что речь на встрече шла об обмене пленными «всех на всех». Позднее, в ходе заседания депутатов партии «Батькивщина», было принято решение об исключении Савченко из рядов партии — она стала внефракционным депутатом.

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