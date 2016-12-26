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У алтайских единороссов сменился лидер

Политика
Итогом отчетно-выборной конференции Алтайского регионального отделения «Единая Россия» стало серьезное кадровое обновление
Председатель АКЗС Александр Романенко
Иллюстрация: Сайт «Единой России»
Председатель АКЗС Александр Романенко

Барнаул, 26 Декабря 2016, 07:56 — REGNUM  После незавидных результатов, которые показали алтайские единороссы на думских выборах, в алтайском региональном отделении, в ходе XXV отчетно-выборной конференции Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия», произошла смена лидера. Действующий секретарь Борис Трофимов принял решение не выдвигать свою кандидатуру. Тайным голосованием поддержку однопартийцев получил алтайский спикер Александр Романенко. Подробности сообщает официальный сайт партии.

Напомним, 18 сентября 2016 года в Алтайском крае проводились не только выборы депутатов в Госдуму, но и в местный парламент. В итоге «Единая Россия» в Алтайском крае показала самый низкий результат в стране. Итоговая явка составила 40%. За «Единую Россию» проголосовали 35,16% принявших участие в голосовании (в абсолютных цифрах поддержку выразили 273 тысячи 105 человек).

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Борис Трофимов, который явно рассчитывал стать спикером Алтайского краевого Законодательного Собрания, ранее заявил, что в сложившихся условиях предлагать свою кандидатуру было бы неправильно.

«В стратегии кампании планировалось получить 50 процентов за партийный бренд, взяли 36 процентов. Хотя количество депутатов Госдумы — рекордное для Алтайского края, партия потеряла три мандата на выборах в краевой парламент», — пояснял ранее Борис Трофимов в интервью ИА «ПолитСибРу».

Также он подчеркнул, что руководитель регионального отделения партии, как руководитель кампании несет политическую ответственность за количественные показатели. После политсовета на сентябрьском собрании фракции (а затем на конференции) он внес предложения по кандидатурам Александра Романенко и Сергея Серова.

Новоизбранный лидер поблагодарил их за оказанное доверие и обозначил приоритеты в предстоящей работе.

В частности, Александр Романенко высказался за усиление роли местных и первичных партийных организаций и общественных приемных партии на местах, выстраивание более тесного сотрудничества с депутатским корпусом, органами государственной власти и местного самоуправления, активную работу по новым федеральным партийным проектам «Наш двор», «Театры малых городов», «Парки малых городов» и «Местный дом культуры».

Новый состав регионального политсовета «Единой России» существенно обновился: в него вошли 115 человек — депутаты федерального, регионального и местного уровней, руководители органов исполнительной власти, руководители предприятий, общественные деятели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в наступающем году в Алтайском крае предстоит не менее сложный выборный период. В условиях жесткой конкуренции будут выбирать мэров крупных городов и муниципалитетов. Всего на муниципальном уровне в регионе будет разыграно семь тысяч депутатских мандатов.

Биографическая справка:

Романенко Александр Алексеевич. Родился 12 июня 1959 года в г. Горняке Алтайского края. В 1982 г. окончил Алтайский политехнический институт им. И.И. Ползунова по специальности автомобили и автомобильное хозяйство» с отличием. Свой трудовой путь начинал линейным механиком, зав. гаражом Павловской межколхозной строительной организации. Но уже через два года — стал первым секретарем Павловского районного комитета ВЛКСМ. Руководящую должность получил и в 1988 году — избран директором совхоза «Павловский» Павловского района.

С 1993 г. по 2004 г. он работает генеральным директором ЗАО «Колыванское» Павловского района. В алтайском парламенте Александр Романенко впервые появился в 2000 году. Был депутатом АКСНД третьего созыва — заместителем председателя комитета по агропромышленному комплексу и природопользованию.

Женат, имеет двоих детей.

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Выборы в Алтайское краевое законодательное собрание-2016
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