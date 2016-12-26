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МИД РФ понимает причину радости Киева от трагедии с Ту-154

Политика
На Украине к власти пришли люди, поддерживаемые националистами и радикалами
Ту-154
Иллюстрация: Mil.ru
Ту-154

Москва, 26 Декабря 2016, 07:19 — REGNUM  Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook заявила, что приход к власти в Киеве радикалов и националистов является причиной «радости» в украинских соцсетях в связи с катастрофой российского самолета Ту-154.

По ее словам, МИД РФ прекрасно понимает причину. «Это мы не понимаем причин, по которым официальный Киев радуется гибели 80 военнослужащих?!! Мы очень хорошо понимаем эти причины и давно о них говорим: на Украине к власти пришли люди, поддерживаемые националистами и радикалами», — написала Захарова.

Так представитель российского дипведомства прокомментировала высказывание советника президента Украины Юрия Бирюкова, который назвал парадоксом то, что в России «искренне не понимают причины, по которой мы радуемся гибели 80 военнослужащих» российской армии.

«Вот и все причины. Их теперь понимаем не только мы», — заключила Захарова. В своем комментарии Бирюков также заявил о единственном желании в связи с трагедией — «отнести к посольству орды бутылочку Боярышника».

Утром 25 декабря самолет министерства обороны РФ Ту-154 с 84 пассажирами и восемью членами экипажа на борту потерпел крушение через семь минут после вылета из аэропорта дозаправки «Адлер».

На месте трагедии идет поисковая операция, удалось извлечь из воды тела 11 погибших. На борту самолета находились члены Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, журналисты, военнослужащие и гражданские лица, в том числе Елизавета Глинка, известная более как доктор Лиза.

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