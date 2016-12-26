Правительство Японии: Мы следим за маневрами авианосца КНР «Ляонин»

Авианосец КНР «Ляонин» впервые выполнил боевые стрельбы в ходе учений в северо-восточной части Бохайского залива недалеко от Корейского полуострова

Токио, , 07:16 — REGNUM Япония предпримет все меры предостережения и будет внимательно следить за ходом учений КНР в Тихом океане, заявил главный секретарь кабинета министров Японии Йошихиде Суга, сообщает 25 декабря Reuters.

Китайские военные учения, в которых задействован авианосец «Ляонин», свидетельствуют о расширении военного потенциала Китая, заявил Суга.

Напомним, 16 декабря Министерство национальной обороны КНР сообщило, что авианосец КНР «Ляонин» впервые выполнил боевые стрельбы в ходе учений в северо-восточной части Бохайского залива недалеко от Корейского полуострова.

Утром 25 декабря Министерство обороны Японии сообщило, что китайская авианосная группа в составе авианосца, трех ракетных эсминцев и двух ракетных фрегатов успешно прошла через Бохайский пролив и направилась в Тихий океан.

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