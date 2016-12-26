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Чуркин раскритиковал решение Генассамблеи ООН о преступлениях в Сирии

Политика
Дипломат объяснил, чем опасно расследование, оплачиваемое из «добровольных взносов»

Москва, 26 Декабря 2016, 05:01 — REGNUM  Генеральная ассамблея ООН не уполномочена создавать структуры, занимающиеся расследованием военных преступлений, считает российский представитель в ООН Виталий Чуркин. Кроме того, созданная структура решением ГА ООН структура будет расследовать военные преступления в Сирии на добровольные пожертвования, что ставит под сомнение ее объективность и независимость, рассказал российский дипломат в интервью «Российской газете» от 25 декабря.

Виталий Чуркин указывает на определенные риски, вытекающие из способа финансирования созданной решением Генеральной Ассамблеи ООН структуры. В решении ГА сообщается, что свою деятельность новая комиссия будет вести «на основе добровольных взносов».

«Это по сути означает, что те, кто станет давать деньги, спонсировать эту группу, будут ожидать от нее результаты, которые их устроят», — уверен дипломат. Вероятнее всего, принятые такой структурой решения будут направлены против Дамаска и против президента Сирии Башара Асада.

Дипломат также отметил общую нервозность и напряженность, царящую в ООН везде, где речь идет о сирийском сюжете.

«Многие делегации готовы голосовать за все что угодно, за любую резолюцию, цель которой декларировалась бы как прекращение насилия в Сирии», — считает Чуркин. По его мнению, большинство членов ООН готовы проголосовать за любой документ, не читая, в том случае, если будет сказано о том, что его принятие необходимо для прекращения насилия в Сирии.

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