МИД КНР возмущен действиями администрации Барака Обамы

Пекин требует от Вашингтона не вмешиваться во внутренние дела Китая

Пекин, , 04:49 — REGNUM В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Хуа Чуньин прокомментировала подписание нового военного бюджета США, предусматривающего сотрудничество Вашингтона с Тайбэем. Соответствующий документ был утвержден и подписан действующим президентом США Бараком Обамой.

«Власти КНР выступают решительно против недавно опубликованного закона о военном бюджете США на 2017 г., который предусматривает сотрудничество с Тайванем. МИД КНР уже сделал американской стороне представление, кроме того, Китай выражает резкое недовольство в связи с подписанием данного документа», — сообщила Хуа Чуньин.

Китайский дипломат отметила, что КНР требует от США уважения национальных интересов и не допустит вмешательства Вашингтона во внутренние дела Пекина, коим и является тайваньский вопрос, пишет «Жэньминь жибао».

Пресс-секретарь МИД КНР призвала США следовать своим обещаниям и не вмешиваться во внутренние дела региона, в противном случае это может привести к резкому ухудшению китайско-американских отношений.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 15 декабря посол КНР в США Цюй Тянькай ответил на заявления Дональда Трампа по вопросу о «независимости» Тайваня.

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