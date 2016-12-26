СМИ: демократы хотят заблокировать госсекретаря Трампа в сенате

А если не заблокировать, то максимально навредить имиджу новой администрации Белого дома

Вашингтон, , 03:37 — REGNUM Представители Демократической партии США планируют помешать назначению главы Exxon Mobile Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря из-за его деловых связей с Россией. Сделать это хотят 11 января во время слушаний в комитете по международным делам сената, пишет газета «Известия» со ссылкой на своих источников в политических кругах Вашингтона.

По словам собеседников издания, демократы попытаются если не заблокировать назначение Тиллерсона, то как минимум навредить имиджу администрации избранного президента США Дональда Трампа. Так как, по мнению противников Трампа, новая администрация Белого дома слишком «пророссийская».

Как отметили источники, демократы осознают, что заблокировать назначение госсекратаря, скорее всего, не смогут: у них недостаточно мест в сенате. Однако, по мнению второго источника, близкого к республиканцам, действия их противников направлены на делегитимизацию нового президента США и его команды.

Представители Демократической партии выступают против того, чтобы Тиллерсон был назначен на пост госсекретаря США. Предложенный Трампом кандидат должен будет получить одобрение большинства членов сената и его председателя. В настоящее время у республиканцев в верхней палате 54 сенатора против 44 у демократов.

Однако такие значимые политики от демократов, в частности, Джо Маккейн, Марко Рубио и другие выступают против кандидатуры главы нефтяной компании. Больше всего противников Трампа беспокоит, что Тиллерсон имеет связи в сфере бизнеса с Россией, а еще ранее он был награжден президентом РФ Владимиром Путиным орденом Дружбы.

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