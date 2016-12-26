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«Россия в американских новостях упоминается реже чем Бангладеш»

Политика
Политолог Максим Кривелевич о приоритетах и проблемах США
Вашингтон
tpsdave
Вашингтон

Владивосток, 26 Декабря 2016, 04:09 — REGNUM  Тема России полностью уйдёт с радаров США, когда закончатся теории заговора о том, что на выборах победили маленькие зелёные человечки, а победу Дональда Трампа нарисовал безвестных русский хакер. Сегодня же Россия в американских новостях упоминается реже, чем Бангладеш. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM озвучил руководитель экспертного сообщества Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич.

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«Им есть чем себя занять: у них проблемы в Ираке, у них проблемы в Афганистане, у них проблемы с Мексикой, куда бегут компании. И Трамп — молодец, начал возвращать бизнес, возвращать рабочие места. В общем, Россия из 200 стран под номер 198 в списке их приоритетов. Это не означает, что её в этом списке нет, есть, просто мы не первые по срочности», — уверен политолог.

«Если бы мы там кому-нибудь войну объявили, то мы бы стали срочным партнёром. Завтра Россия взяла бы Киев, к примеру, и весь мир бросил все свои дела и побежал смотреть, что же случилось, — добавил Максим Кривелевич. — А пока всё происходит цивилизованно, ну страна и страна. Здесь не нужно ждать каких-то сюрпризов, мы им не интересны экономически, мы им интересны, когда что-то происходит. Это немного похоже на ситуацию с ребёнком-подростком, на которого родители не обращают внимания, пока он не начинает окна бить».

Как сообщало ИА REGNUM, аналитическая записка, в которой определяются первоочередные задачи новой администрации США в области обороны, не содержит упоминания о России. Вместо этого, основное внимание уделяется борьбе с запрещённой в РФ террористической группировкой «Исламское государство», отмене бюджетного лимита, разработке новой стратегии кибербезопасности.

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