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Глава Минэкономразвития Крыма хочет работать в правительстве Севастополя

Политика
Ему поступило предложение возглавить департамент по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления

Симферополь, 26 Декабря 2016, 01:14 — REGNUM  Министр экономического развития Крыма Валентин Демидов, ранее заявивший о том, что покидает свой пост, в 2017 году планирует работать в правительстве Севастополя. Об этом он сообщил в интервью РИА Новостям.

Демидов отметил, что написал заявление об увольнении по собственному желанию с 30 декабря текущего года. А в следующем году министр намерен работать в правительстве Севастополя. По его словам, кадровая ротация является вполне нормальным процессом.

Валентин Демидов сказал, что возможность своего перехода обсуждал и ранее с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Последний говорил, что двери для министра открыты в команду Крыма. От врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова Демидову поступило предложение возглавить департамент по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления.

Министр экономического развития Крыма подчеркнул, что успел завершить ряд важным процессов, начатых ранее под его руководством. Среди таковых, например, стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года. Демидов заявил, что покидает свой пост министра с чистой совестью.

ИА REGNUM ранее писало, что информация об уходе Валентина Демидова с поста министра появилась в воскресенье, 25 декабря. Он занимал эту должность с июля 2015 года. Официального указа о его отстранении от должности пока нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр экономического развития Крыма ушел в отставку

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