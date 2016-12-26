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Frexit: «Марин Ле Пен обещает вывести Францию из ЕС»

Политика
«Марин Ле Пен обещает «фрекзит» после «брекзита», — бьет наповал заголовком британская The Daily Express

Париж, 26 Декабря 2016, 00:21 — REGNUM  «Марин Ле Пен в интервью греческой газете Dimokrаtia заявила что «фрекзит» (выход Франции из Евросоюза, названный так по аналогии с обозначением выхода Великобритании — прим. ИА REGNUM ) будет одним из главных пунктов ее программы действий в случае, если она станет президентом своей страны, — отмечает издание. — Ле Пен считает, что пора Брюсселю дать понять: время его диктата кончилось. Лидер Национального фронта «против политики, которая способствовала бы въезду иммигрантов в Европу, которая не в состоянии принимать их. Это цунами мигрантов должно быть ограничено. Европа не в силах обеспечить работой своих граждан, разве мы можем предлагать рабочие места гостям, которых к тому же никто не звал? Они становятся нелегалами с момента, как только ступают на землю европейской страны — они нарушают закон. Почему мы должны их обхаживать? Их следует вернуть на родину».

«Кандидат в президенты Франции 2017 также утверждает, что НАТО стала устаревшей организацией, которая была больше не нужна в мире после того, как холодная война закончилась. Североатлантический блок был нужен, чтобы противостоять СССР и Варшавскому договору. Сейчас нет ни того ни другого. Значит и миссия НАТО исчерпана, — цитирует французского политика газета, обнаруживая совпадения мыслей Марин Ле Пен с идеями свежеизбранного американского президента Дональда Трампа.

«Многие из комментариев г-жи Ле Пен соответствуют настроению Дональда Трампа, который хочет растопить лет отношений с Москвой, намороженный администрацией Обамы, — обращает внимание таблоид. — Г-н Трамп ясно дал понять, что он будет искать сближения с Владимиром Путиным после нескольких лет эскалации напряженности вокруг Ближнего Востока и утверждений уходящей вашингтонской администрации о ведущейся Кремлем против Демпартии США кибервойны».

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