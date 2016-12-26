Штаб Трампа: Отсутствие США на переговорах в Москве — провал Обамы

«Я считаю, что он (Дональд Трамп) осознает полный провал внешнеполитической стратегии Обамы — Керри — Клинтон в этом регионе»

Вашингтон, , 22:52 — REGNUM Штаб избранного президента США Дональда Трампа считает, что отсутствие Соединенных Штатов на переговорах по Сирии в Москве является одним из явных провалов внешней политики администрации действующего главы Белого дома Барака Обамы. Об этом, как передает RT, сообщил соратник республиканца и бывший спикер Конгресса Ньют Грингрич.

«Я считаю, что он (Дональд Трамп) осознает полный провал внешнеполитической стратегии Обамы — Керри — Клинтон в этом регионе, — говорит Грингрич. — В Москве прошли переговоры с участием Турции, являвшейся союзником нашего НАТО почти 50 лет. Иран и РФ решают проводить переговоры по Сирии при нулевом вкладе Америки».

20 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что министры иностранных дел Российской Федерации, Исламской Республики Иран и Турции по итогам переговоров в Москве согласовали совместное заявление по ситуации в Сирийской Арабской Республике.

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