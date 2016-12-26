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Лукашенко выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154

Политика
«Беларусь сегодня скорбит вместе с Россией»
Александр Лукашенко
Иллюстрация: President.gov.by
Александр Лукашенко

Минск, 25 Декабря 2016, 21:24 — REGNUM  Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования народу Российской Федерации (РФ) в связи с катастрофой пассажирского самолета Ту-154 в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Чувство скорби и сострадания охватило сегодня (25 декабря) нашу страну — сообщение о крушении самолета Ту-154, следовавшего из Сочи в Сирию, не оставило равнодушным ни одного белоруса», — говорится в соболезновании Лукашенко, направленном президенту РФ Владимиру Путину.

Глава Белоруссии отмечает, что трагедия в Краснодарском крае — общая боль.

«Беларусь сегодня скорбит вместе с Россией, — говорится в сообщении. — В эту трудную минуту мы рядом, полностью разделяя это страшное горе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолет Минобороны Ту-154 потерпел крушение в Краснодарском крае утром 25 декабря. На борту воздушного судна, направлявшегося в Сирию на авиабазу Хмеймим, находились 92 человека.

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