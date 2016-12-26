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МИД РФ отреагировал на скандальный пост советника Порошенко про «Боярышник»

Политика
«На Украине к власти пришли люди, поддерживаемые националистами и радикалами»
Здание МИД РФ
Sergey Korovkin 84
Здание МИД РФ

Москва, 25 Декабря 2016, 20:47 — REGNUM  Официальный представитель МИД Российской Федерации (РФ) Мария Захарова отреагировала на скандальное заявление советника президента Украины Юрия Бирюкова, предложившему принести к посольству России «Боярышник» после гибели Ту-154 под Сочи.

«Это мы не понимаем причины, по которым официальный Киев радуется гибели 80 военнослужащих?!!, — написала Захарова на своей странице в Facebook. — Мы очень хорошо понимаем эти причины и давно о них говорим: на Украине к власти пришли люди, поддерживаемые националистами и радикалами. Вот и все причины. Их теперь понимаем не только мы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 декабря советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков на своей странице в соцсети Facebook назвал «парадоксальным парадоксом» то, что граждане РФ «искренне не понимают причины, по которой мы радуемся гибели 80 военнослужащих».

«Грохнулся самолет МО РФ…, — написал он. — Появилось только одно желание — отнести к посольству орды бутылочку Боярышника».

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