Госдуме советуют начать борьбу с авиахламом

В авиапарке Минобороны находятся самолеты старше 30-и лет, отмечают в Госдуме

Москва, , 20:07 — REGNUM Госдума должна начать весеннюю сессию борьбой с авиахламом. Как передает корреспондент 25 декабря, об этом заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ).

После авиакатастрофы ТУ-154 власти обязаны принять меры по иъятию авиахлама, считает парламентарий. «Я предлагаю начать новую парламентскую сессию с вопроса, посвященному вопросу полного списания и постановки на баланс новых авиасудов», — сказал депутат.

Произошедшая трагедия в Сочи — вопиющий случай, жертвами которой стали деятели нашей культуры, журналисты, великий правозащитник — Елизавета Глинка, отметил Рашкин.

«О какой сверхдержаве мы можем говорить, если даже в авиапарке министерства обороны находятся самолеты, срок использования которых превышает 30 лет», — возмущен он.

Самолет Минобороны рухнул в Черное море в Краснодарском крае, на борту находились 92 человека. Они летели поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Причины трагедии выясняются.