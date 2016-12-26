Понедельник, 26 Декабря 2016 года
02:55:07 МСК

Госдуме советуют начать борьбу с авиахламом

Политика
В авиапарке Минобороны находятся самолеты старше 30-и лет, отмечают в Госдуме
Авиахлам
Иллюстрация: Geograph.org.uk
Авиахлам

Москва, 25 Декабря 2016, 20:07 — REGNUM  Госдума должна начать весеннюю сессию борьбой с авиахламом. Как передает корреспондент 25 декабря, об этом заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ).

После авиакатастрофы ТУ-154 власти обязаны принять меры по иъятию авиахлама, считает парламентарий. «Я предлагаю начать новую парламентскую сессию с вопроса, посвященному вопросу полного списания и постановки на баланс новых авиасудов», — сказал депутат.

Произошедшая трагедия в Сочи — вопиющий случай, жертвами которой стали деятели нашей культуры, журналисты, великий правозащитник — Елизавета Глинка, отметил Рашкин.

«О какой сверхдержаве мы можем говорить, если даже в авиапарке министерства обороны находятся самолеты, срок использования которых превышает 30 лет», — возмущен он.

Самолет Минобороны рухнул в Черное море в Краснодарском крае, на борту находились 92 человека. Они летели поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Причины трагедии выясняются.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Катастрофа Ту-154 над Черным морем
Главное сегодня
NB!
26.12.16
Frexit: «Марин Ле Пен обещает вывести Францию из ЕС»
ПарижФранция Обсуждение выхода США из НАТО Политика
NB!
26.12.16
Россия скорбит по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
25.12.16
Анатолий КошкинКурилы: уступки России противоречат Конституции РФ и, главное, напрасны
МоскваРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
25.12.16
В Совфеде ответили на язвительный пост Бирюкова про «Боярышник»
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
25.12.16
Прощальный разворот демократов США над Израилем
ВашингтонСША Палестино-израильские отношения Политика
NB!
25.12.16
Илья РозенфельдУ современной Украины редкий талант превращать друзей во врагов: Израиль
Тель-АвивИзраиль Украина глазами экспертов Политика
NB!
25.12.16
La Vanguardia: «В распаде СССР виноваты Ельцин и народ»
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
25.12.16
Ариф АсалыоглуПочему спецслужбы Турции не защитили посла России?
АнкараТурция Убийство российского посла в Турции Политика
NB!
25.12.16
«Погибли как герои, они отправлялись с миссией добра в истерзанный Алеппо»
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
Станислав Тарасов«Грабли» для тюркоязычных государств, или Куда ведёт пантюркизм?
МоскваРоссия Политическая жизнь Турции Политика
NB!
25.12.16
Уточненные данные: на борту Ту-154 было 93 человека
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в катастрофе Ту-154
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
Появились данные о пассажирах и членах экипажа упавшего Ту-154
СочиКраснодарский крайРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
Обломки пропавшего Ту-154 Минобороны РФ найдены в Черном море
КраснодарРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
Путину доложили об исчезновении Ту-154
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
В пропавшем Ту-154 находится Ансамбль песни и пляски имени Александрова
СочиКраснодарский крайРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
СМИ: вылетевший из Сочи Ту-154 пропал с экранов радаров
СочиКраснодарский крайРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
Кабмин Турции утвердил соглашение с Россией по «Турецкому потоку»
АнкараТурция Газопроводы «Южный поток» / «Турецкий поток» Экономика
NB!
25.12.16
ДНР: ВСУ начали очередное перемирие тремя тысячами обстрелов
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
25.12.16
Белый дом признал, что для США Китай опаснее, чем Россия
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
25.12.16
Дмитрий БуяновКому нужна была война в Афганистане?
КабулАфганистан REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
25.12.16
Трамп: «Израиль потерпел большое поражение в ООН»
ВашингтонСША Палестино-израильские отношения Политика
ещё главное