Прощальный разворот демократов США над Израилем

Вашингтон, , 20:06 — REGNUM

Несмотря на необычайное давление со стороны избранного президента Дональда Джона Трампа и яростное лоббирование со стороны Израиля, администрация Обамы 23 декабря позволила Совету Безопасности Организации Объединенных Наций принять резолюцию, которая осудила строительство израильских поселений на палестинских территориях.

Решение администрации не ветировать резолюцию отражает накопленное разочарование по поводу израильских поселений. Американское «воздержание"оборвало многолетнюю политику защиты Израиля от действий Организации Объединенных Наций, которая называла поселения незаконными.

Резолюция не будет иметь никакого практического влияния на «земле» (и по большому счету, в реальности), но она рассматривается как серьезный отпор стране, котораяумудрилась подлить масла в огонь, увеличить собственную изоляцию и парализовать мирный процесс с палестинскими соседями, которые всегда стремились создать свое собственное государство на территориях, удерживаемых Израилем.

Избранный президент Дональд Трамп призывал администрацию президента Барака Обамы накануне голосования в ООНналожить вето на резолюцию, которая осуждает израильские поселения. Трамп поддерживает израильское правительство и давилна очень чувствительное место — прежде чем сам вступил в должность.

Резолюция, проект которой выпустил Египет, требует, чтобы Израиль прекратил строительство поселений на территории, на которой палестинцы планируют строить свое будущее государство. Текст гласит, что строительство поселений нарушает международное право и «ставит под угрозу жизнеспособность решения о «двух государствах». Решение должно было рассматриваться и выноситься на голосование еще 22 декабря, но было отложено на фоне протестов со стороны Израиля.

Трамп, используя Twitter и Facebook, потребовал, чтобы на решение ООН было наложено вето США. Решение Трампа так громко озвучить свою позицию поражает еще и тем, что, в теории, такие вопросы должны быть оставлены действующему президенту, чтобы избежать неоднозначной трактовки противоречивых сигналов внешней политики США.

«С тех пор как Соединенные Штаты поддерживают мир между израильтянами и палестинцами, это происходит только путем прямых переговоров между сторонами, а не путем установления условий Организацией Объединенных Наций», — сказал Трамп в своем заявлении. «Это ставит Израиль в очень плохое положение для ведения переговоров и крайне несправедливо по отношению ко всем израильтянам».

В прошлом Соединенные Штаты наложили вето на такие меры ООН, говоря, что они несправедливы по отношению к Израилю и подрывают мирный процесс с палестинцами. Но не было до конца ясно, как Саманта Пауэр, посол США в ООН, планирует голосовать. Ее офис отказался предложить рекомендации, и вполне возможно, что США вели переговоры о формулировке за кулисами.

Заявление Трампа последовало через несколько часов после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Twitter в середине ночи призвал Соединенные Штаты наложить вето на эти меры. И уже наутро через своего пресс-секретаря Нетаньяху приветствовал готовность Америки выступить против «антиизраильского решения» и «бороться» с ООН как «один великий столп — альянс США-Израиль».

«Я надеюсь, что США не откажутся от этой политики; я надеюсь, что они будут соблюдать принципы, установленные самим президентом Обамой в его речи в ООН в 2011 году: что мир наступит не после резолюции ООН, но только путем прямых переговоров между сторонами», — сказал он. «И именно поэтому предлагаемое решение плохо. Это плохо для Израиля; это плохо для Соединенных Штатов; и это плохо для мира».

Ряд демократов и республиканцев также выступили с заявлениями, призывающих представителей США наложить вето на резолюцию — знак сильной поддержки обеих партий, которой Израиль по-прежнему пользуется в Конгрессе. Спикер Палаты представителей Пол Райан также поддержал Трампа и Нетаньяху: «Эти трюки в ООН служат лишь одной цели-опорочить и делегитимировать демократическое государство Израиль», — сказал Райан. «Эта резолюция подорвет мир и взаимное сотрудничество, отдалив стороны от прямых переговоров. Администрация должна наложить на него вето».

Бен Кардин, демократ из комитета по иностранным делам Сената, сказал, что решение может нанести ущерб и мирный процесс застопорится. «Эта резолюция односторонняя и несправедливо обвиняет Израиль, не признавая никакой вины за Палестиной в нынешней тупиковой ситуации», — сказал сенатор в своем заявлении.

То, что резолюция имела место в течение переходного периода США, только все усложняет для участвующих сторон — особенно для Обамы, чьи отношения с Израилем стали еще более напряженными. Некоторые надеялись, что Обама использует свои последние недели, чтобы «постараться приблизить мир на Ближнем Востоке, даже если это было чисто символическим жестом». Тем более что сторонники Трампа призывали президента не делать каких-либо серьезных внешнеполитических шагов в течение переходного периода.

Теперь, когда Трамп с «пониманием отнесся» к израильской точке зрения по вопросам поселений, избранный президент также ясно дал понять, что назначит Дэвида Фридмана (с твердыми правыми взглядами) послом в Израиле. Фридман — один из основных горячих сторонников строительства поселений на Западном берегу, и даже собирает на это средства. Фридман явно будет уделять недостаточное внимание цели создания «двух государств». Он также хочет, чтобы Трамп переместил посольство США из Тель-Авива в Иерусалим; избранный президент уже сказал, что сделает это (даже ценой ярости в арабском мире, который считает статус Иерусалима спорным).

23 декабря во время своей пресс-конференции Обама сказал, что Трампу важно по-новому взглянуть на внешнюю политику США, но нужно убедиться, «что вы делаете это на систематической основе, обдуманно, запланировано». Но, предостерег он, «на своем месте может быть только один президент».

«В 2010 году тогдашний министр обороны Израиля Эхуд Барак предупредил, что «Израиль станет постоянным государством апартеида», если ему не удастся достичь мирного соглашения с палестинцами, которые создадут свое собственное суверенное образование с полными политическими правами. «До тех пор, как на этой территории к западу от реки Иордан есть только одна политическая организация под названием Израиль, она будет либо нееврейской, либо недемократической», — сказал Барак. «Если эти миллионы палестинцев не смогут голосовать, это будет государством апартеида».

Честные наблюдатели по обе стороны конфликта уже давно признали, что перспективы для создания «двух государств» практически не существует: еще один способ сказать, что статус Израиля в режиме апартеида неизбежен. В самом деле, спецслужбы США уже 45 лет назад прямо предупреждали, что израильская оккупация станет постоянной, если не закончится быстро.

Все указывает на то, что именно это и произошло. Не было никакого прогресса в направлении создания «двух государств» в течение многих лет. Еврейское населения Израиля, которое стало гораздо более воинственным и правым, чем предыдущие поколения, все более и более отдалило страну от этой цели. Ключевые министры в правительстве Израиля (в том числе министр юстиции) настоящие радикалы, которые открыто и прямо выступают против решения"двух государств». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сам неоднократно ясно давал понять, что выступает против такого соглашения, как на словах, так и наделе. В общем, все указывает на то, что Израиль намерен продолжать занимать земли палестинцев и лишать их самоуправления, политических свобод и права голоса на неопределенный срок.

Независимо от этого, несмотря на эту агрессию и угнетение, администрация Обамы постоянно защищала Израиль, с неустанной верностью расточая оружие и деньги. Это поощрение израильского поведения познало кульминацию в конце 2016 года, когда администрация сообщила о подписании «меморандума о взаимопонимании», но главное — значительно увеличило сумму денег, которую США выделяет Израилю каждый год, хотя Израиль уже и так был самым крупным получателем помощи за всю историю США. В соответствии с этим соглашением, США выделят Израилю $ 38 млрд в течение 10 лет — на сегодняшний день это новый рекорд оказания помощи, несмотря на то, израильские граждане пользуются теми видами государственных пособий, которые недоступны простым американцам (чьи деньги, напомним, идут в Израиль). Например, дорогостоящая универсальная медико-санитарная помощь — Израиль демонстрирует превосходные показатели по продолжительности жизни и низкую младенческую смертность.

Напомним, что сразу после получения $ 38 млрд израильское правительство объявило о планах по строительству новых поселений на Западном берегу, что полностью перечеркивает мнимую политику приятия и международного консенсуса (закрывания глаз на текущие поселения), а также любые перспективы прекращения конфликта. «Новые поселения — череда жилых комплексов, которые угрожают рассечь Западный берег», — как писал New York Times, «предназначены для размещения поселенцев из близлежащего незаконного форпоста Амона, который израильский суд приказал снести."Это новое поселение простирается далеко на Западный берег: на самом деле ближе к Иордании, чем к Израилю».

В ответ на это объявление, Госдепартамент США издал необычно резкое осуждение действий Израиля. «Мы решительно осуждаем недавнее решение израильского правительства продвигать план, который позволит создать новые поселения вглубь Западного берега». Впервые говорилось о том, что Нетаньяху публично лжет, отмечалось, что «утверждение противоречит предыдущим публичным заявлениям правительства Израиля, что у него не было намерения создавать новые поселения». Государственный департамент ссылается на пакет помощи США и описывает ситуацию как «глубоко тревожную, ведь США и Израиль заключили беспрецедентный договор о военной помощи, призванной способствовать дальнейшему укреплению безопасности Израиля, и что Израиль принимает решение, которое противоречит долгосрочным интересам безопасности и мирному урегулированию конфликта с палестинцами».

США долгое время — в старомодном стиле Обамы — были"расстроены поселениями Израиля», принимали «непрерывные меры» по защите, включая политику, согласно которой Обама делал вид, что «противостоит». Но недавнее заявление Госдепартамента и нежелание ветировать решение ООН действительно отличается от предыдущего поведения США и является явным признания того, что уже давно понятно всему миру — Израиль явно и необратимо стремится к господству над палестинцами… навсегда. И точно стремится стать «государством апартеида», о котором предупреждал Барак.

«Израильтяне должны, в конечном счете, выбрать между расширением поселений и сохранением возможности мирного сосуществования двух государств. Все остальное — в корне несовместимо с будущим Израиля как еврейского и демократического государства. Такие шаги будут только вызывать осуждение со стороны международного сообщества, удалять Израиль от многих партнеров, а также ставить под сомнение приверженность Израиля к достижению мира путем переговоров.

Так Израиль — по словам самого верного своего благодетеля — неумолимо движется «в направлении закрепления единого государства — реальности вечной оккупации», то есть к антидемократическому эквиваленту апартеида. И ведущим защитником этого режима апартеида, по иронии судьбы, также является США, как и режима 1980-х годов в Южной Африке.

Что еще хуже, следующий президент США обещает и далее защищать Израиль. Единственная оппозиция пакету помощи размером в $ 38 миллиардов исходила от американских сенаторов, которые (вторя Нетаньяху) были недовольны тем, что он не был еще более щедрым по отношению к Израилю. О том, что пакет тяжело ляжет на спины американских граждан, конечно, никто не упомянул. Одним словом, безграничная поддержка израильского апартеида — практически непрерывный консенсус среди политических элит США.

Хуже всего то, что «политические ортодоксы» США не только финансировали, подпитывали и защищали это государство апартеида, но пытались назвать нелегитимными все формы сопротивления ему. Подобно тому, как это было и с Африканским национальным конгрессом и Нельсоном Манделой, США хватается за клеймо «терроризм» всякий раз и против всех групп и лиц, которые пытаются сопротивляться оккупационной армии Израиля. Они клевещут даже на формальные ненасильственные программы против оккупации — таких, как «движение бойкота», вывода капитала и санкций. Называют антисемитизмом растущее несогласие, которое распространяется по всему Западу. Единственным приемлемым «курсом» для палестинцев и сторонников их прав и свобод — согласно этой логике — остается только полное подчинение.

Самыми приверженными сторонниками режима апартеида в Южной Африке были Рональд Рейган, Маргарет Тэтчер и Шимон Перес. Многим позже апартеид стали считать историческим позором. Тех, кто позволяет подобный демарш Израиля необходимо рассматривать в точно таком же свете. Наиболее агрессивные и последовательные защитники апартеида находятся в верхней части политического класса США», — считает журналист издания TheIntercept Гленн Гринвальд.

Напомним, в защиту Израиля единодушно выступили: действующий спикер Палаты представителей Райан Пол, лидер демократического меньшинства Чак Шумер, избранный президент Дональд Трамп и многие другие. Голосование 14-к-0 Советом Безопасности ООН осудило израильские поселения, США воздержались. Палестинский вопрос остается пороховой бочкой. Вместо новых друзей, Нетаньяху остается подсчитывать старых врагов; в своей речи 24 декабря он «набросился» на голосовавших, пообещав взыскать"дипломатическую и экономическую цену» у стран, которые, по его мнению, пытаются навредить Израилю.

Он объявил, что забирает $ 8 миллионов в виде взносов у Организации Объединенных Наций и подумает позволить ли её персоналу находиться в Израиле, в дополнение к этому он отозвал некоторых послов и отменил визиты представителей некоторых стран, которые поддержали эту меру. Он обвинил уходящую администрацию Обамы в проведении «позорного антиизраильского маневра».

«Решение, которое было принят ООН — часть лебединой песни старого мира, который был против Израиля», — сказал Нетаньяху на церемонии зажигания свечей в честь раненых солдат и жертв терроризма во время Хануки. «Но, друзья мои, мы входим в новую эру и, как избранный президент Трамп сказал вчера, что все будет происходить гораздо быстрее, чем думают люди».

Действительно, в лице Трампа Нетаньяху будет иметь гораздо больше поддержки союзника в Белом доме, чем даже от Обамы, который теперь рассматривает политику Израильских поселений, как приведшую к обратным результатам. И это, конечно, вызовет новую волну антипатии среди суннитских арабских государств.

«Не много времени пройдет, прежде чем произойдет некое американское движение, которое может спровоцировать насилие на местах или просто демонстрацию потенциала и силы», — говорит Тамара Коффман Витс, бывший сотрудник Госдепартамента, которая сейчас работает на Центр по ближневосточной политике Брукингса. «И это не только станет причиной нового витка израильско-палестинский кризиса, но иприведет к более широкому арабо-израильскому кризису».

По материалам New York Times, The Guardian, The Intercept, Politico.