Илья Розенфельд, , 19:56 — REGNUM

В последнее время украинские пропагандисты очень любят сравнивать себя с Израилем и говорить о том, что они заимствуют израильские методы борьбы с террором и ведения информационной войны.2002 год был самым тяжелым в новейшей истории Израиля. Пик террора: в автобусах, на автобусных остановках, торговых центрах, других местах крупного сосредоточения людей. Начало ракетных обстрелов из Газы. Сильнейший экономический кризис, когда многие «прозорливые» комментаторы стали говорить о неизбежном дефолте. Правительство срочно искало средства, урезало социальные программы, беззастенчиво грабило пенсионные фонды. Отнимало пособия у матерей-одиночек и пр. Пик международного давления на Израиль с требованием территориальных уступок и немедленного заключения мира с террористами. Постоянная необходимость проводить крупномасштабные военные операции в ситуации, когда международная общественность связывает тебе руки. Кроме того, это было время сильнейших коррупционных скандалов, в результате которых глава правительства, его дети, его приближенные оказались под следствиями.В этой ситуации очень остро встал вопрос, как надо освещать израильско-арабское противостояние, как позиционировать Израиль на международной арене, как вести информационную войну. Было изготовлено множество пропагандистских роликов, в которых показывался ужас положения, в котором пребывают израильтяне. В роликах на разных языках показывалось: вот автобус, вот остановка, вот улица, вот магазин, вот ресторан, кафе, место народного гуляния… И всё это на фоне тикающих бомб. Везде израильтян поджидают возможные террористы. Везде могут грянуть взрывы. Ни в одном месте человек не находится в безопасности. Эти ролики должны были вызвать жалость и милосердие к нашей многострадальной стране. И ни один из этих роликов не был запущен. И решение об этом было принято на уровне главы правительства Израиля. Почему?Пиарщик Моти Морэль объяснял, почему нельзя запускать такие ролики: » У нас сильно упал туризм. Вы что, хотите, чтобы он совершенно прекратился? Какой идиот поедет в страну, где можно взорваться на каждом углу? Мы должны показывать не то, что у нас ужас, а то, что мы справляемся. Даже в разгар террора от преступлений террористов гибло меньше людей, чем от ДТП. Так что, не надо преувеличивать, и всё воспринимать в правильных пропорциях».Война хорошо продаётся в СМИ, но не приносит прибыль. Инвесторы не будут вкладывать деньги в государства, которые показываются в багровых тонах войны. Деньги любят тишину. Этого не понимают, например, те, кто сегодня занимаются позиционированием Украины. Проблема международного позиционирования Украины не в том, что нет хороших специалистов, или нет СМИ, которые готовы публиковать проукраинские или антироссийские статьи. Проблема в том, что Украина слишком зациклилась в позиционировании себя, как жертвы. Причём, беспомощной жертвы. Это хорошо продаётся в СМИ, но не приносит деньги в экономику. Вместо того, чтобы показывать Украину как прекрасную страну с огромными возможностями, с невероятным экономическим потенциалом, с трудолюбивым населением, они всё время пытаются позиционировать себя как жертву непрекращающегося группового изнасилования, которая ищет богатого жениха. Вместо того чтобы демонстрировать страну, которая строит себя, как правовое, надёжное государство, они показывают государство, которое не может защитить себя от грабежа.Израиль предпочитает показывать себя не как жертву, а как победителя. Израиль предпочитает продавать себя как высокотехнологическую теплицу, культурный центр, место паломничества и туризма, мировую здравницу. В Израиле есть уникальные медицинские методики, опытнейшие врачи, комфортабельные клиники, оборудованные новейшими технологиями.Давид Березин, генеральный директор компании Health-Plus, действующей на базе университетской клиники «Хадасса Эйн-Керем», недавно показывал мне статистику собственной фирмы: к нам окольными путями стараются попасть даже пациенты из стран, которые не имеют с нами дипломатических отношений. Израиль это одна из немногих стран, где врачи и медицинские сестры легко говорят на нескольких языках, понимают людей разных культур, привычны к ментальным различиям. Медицинский туризм — не меньший вклад в имидж Израиля, чем рассказы об освобождении израильских заложников в Африке или ликвидации террористов, которые убивали израильских спортсменов. Давид Березин говорит, что сегодня медицинское регулирование, которое продвигает израильский Минздрав, направлено, прежде всего, на то, чтоб запретить привозить в Израиль пациентов, которые находятся в состоянии агонии, поскольку у огромного количества пациентов во всем мире наша страна ассоциируется с возможностью чуда.Израиль не хочет демонстрировать собственные раны или громогласно угрожать. Наши спецподразделения не называются «киборгами» и чураются брутальной символики. Одно из лучших подразделений израильского спецназа носит гордое имя «дувдеван», что в переводе означает «вишенка».Израиль понимает, что лучшая дипломатия — это умение дружить на уровне государств. На днях Израиль отменил визит премьер-министра Украины. Визит Гройсмана, намеченный 27−28 декабря, был отменен в связи с тем, что Украина поддержала резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую Израиль прекратить строительство поселений на «палестинских территориях». То, что украинская полиция заметает под ковер случаи преступления на почве национальной ненависти, улицы украинских городов называются именами палачей Холокоста, происходит глорификация нацистских прислужников — все это тоже не способствует укреплению отношений. А ведь Гройсман ехал просить помощи.У современной Украины вообще редкий талант превращать друзей во врагов. Есть в Украине городок Умань, который живет с доходов от израильских паломников. В городе нет градообразующих предприятий. Единственный источник дохода — паломники, которые приезжают на могилу хасидского праведника раби Нахмана. Прямые и косвенные доходы жителей города фактически зависят от паломников. И вот в этом городе постоянные акты хулиганства и вандализма против евреев. Городского нотариуса Людмилу Дашицкую, которая пыталась заставить местные правоохранительные органы вмешаться и прекратить вандализм, на главной площади города избили и облили свиными фекалиями. В городе ставится огромный памятник Гонте и Железняку — устроителям гайдамацкой резни, в результате которой были убиты десятки тысяч евреев. А 21-го декабря в синагогу в центре массового паломничества подкинули свиную голову.Борцы за имидж Украины, как на официальном уровне, так и в социальных сетях очень часто с маниакальной серьёзностью превращают людей доброжелательных к Украине в непримиримых противников. Одним из примеров подобного является сайт «Миротворец». Я зашёл на страницы некоторых израильтян и ужаснулся. Моему близкому другу Давиду Эйдельману посвящена специальная страница на этом сайте, где он осуждается как наблюдатель на выборах в Донецке и Луганске. В Донецке и Луганске он никогда не был. Не только на выборах, но вообще никогда. То, что он не был на выборах, я могу подтвердить потому, что в то время я работал вместе с ним на одном проекте и видел его каждый день в Израиле. Но сайту «Миротворец» этого показалось недостаточно. Там написано, что местом рождения Эйдельмана является Москва, Молдавия, Узбекистан. Как человек мог одновременно родиться в трёх местах? В разных часовых поясах? Теперь уже — трёх разных странах… Как его мама успела? Мало того, на сайте «Миротворец» зачем-то указано, что у Эйдельмана есть ещё и украинские имя и фамилия «Дмитрий Ерёменко». Достаточно посмотреть на портрет, приложенный на сайте, достаточно посмотреть на эту еврейскую физиономию (она же «жидовская морда») чтобы понять, какой он Ерёменко. А ведь Эйдельман работал в 2009—2011 году в команде Арсения Яценюка… В этом конкретном примере, как в маленьком кусочке голограммы, видна вся неумелость и порой абсурдность действий Украины в информационной войне.