Открывается 51 сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и России

Москва, , 00:05 — REGNUM Сегодня, 26 декабря, а также 27 декабря в Госдуме пройдут мероприятия пятьдесят первой сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, сообщает ИА REGNUM. В ходе работы будут наделены полномочиями новые депутаты, избраны председатель и заместители председателя Парламентского Собрания, сформированы составы комиссий.

Также будет принят бюджет Союзного государства на 2017 год. Кроме того, парламентарии намерены внести изменения и дополнения в бюджет Союзного государства на 2016 год.

В работе пятьдесят первой сессии Парламентского Собрания примут участие спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко.