Меркель и Штайнмайер выразили соболезнования в связи с крушением Ту-154

Берлин, , 17:25 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД страны Франк-Вальтер Штайнмайер выразили соболезнования народу Российской Федерации (РФ) в связи с крушением российского Ту-154 в акватории Черного моря. Об этом сообщает в воскресенье, 25 декабря, Deutsche Welle.

«Канцлер Германии Ангела Меркель в воскресенье, 25 декабря, выразила президенту РФ Владимиру Путину соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе над Черным морем, — говорится в сообщении. — Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер также выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой Ту-154».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолет Ту-154, принадлежащий Минобороны России, пропал с радаров в 5:25 мск утром 25 декабря практически сразу после взлета из аэропорта Адлера. Фрагменты самолета были обнаружены в акватории Черного моря около берегов Сочи.

В настоящее время в поисково-спасательной операции задействованы около 3000 человек. На борту воздушного судна находились 92 человека.

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