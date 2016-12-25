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La Vanguardia: «В распаде СССР виноваты Ельцин и народ»

Политика
Испанская La Vanguardia отмечает дату окончательного распада СССР. «Финальную точку в развале поставил Михаил Горбачев 25 декабря 1991 года, выступив с заявлением о сложении с себя полномочий президента СССР»
Уничтожение СССР
Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM
Уничтожение СССР

Мадрид, 25 Декабря 2016, 16:09 — REGNUM  «Этим он положил конец советской империи и холодной войне, которую она вела, — делится своим мнением московский корреспондент газеты Госало Арагонес. — Последний лидер Советского Союза, которому в настоящее время 85, утверждает, что он сделал все, что в его силах, чтобы сохранить СССР. И сегодня он «с болью и горечью» вспоминает, как на его глазах происходили похороны страны. Горбачев, в своем недавнем интервью «Интерфаксу», заявил, что с пеной у рта призывал сохранить единство. Но народ молчал».

«Горбачев оказался колоссом на глиняных ногах: его подкосили два фактора: избрание Ельцина президентом России и августовский путч, провал которого усилил позиции Ельцина», — делает вывод журналист.

«Сегодня Горбачев обвиняет в развале СССР региональных (республиканских) лидеров, говоря, что «они все хотели быть президентами». По мнению первого президента СССР, Союз развалило российское руководство, которое хотело отделиться от остальных государств сильнее других. Украинское руководство тоже приложило к этому руку, но в гораздо меньшей степени — им просто не под силу было развалить такое государство. А главное — народ безмолвствовал».

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