Орловский губернатор: «Чепушилы» отталкивают от региона инвесторов

Орел, , 15:54 — REGNUM От Орловской области потенциальных инвесторов отталкивают «чепушилы», имеющие «ручку и листочек». Об этом заявил губернатор Орловской области Вадим Потомский на заседании координационного совета по промышленности

«Каждый чепушила, который имеет ручку и листочек, тычет, как плохо в Орловской области. Он ничего не имеет кроме печатной машинки, и ничего в этой жизни не сделал. Ни одного рабочего места не создал, а клюет, клюет, клюет. У какого инвестора появится желание приходить в регион, если постоянно нагнетается ситуация? И кто клюет-то? Ладно бы из других регионов — свои же клюют! А начинаешь ковыряться, кто — там купола на них можно рисовать на всех!» — цитируют «Орловские новости» Потомского.

Позже Потомский пояснил свою позицию «Комсомольской правде»: «О журналистах речи вообще не шло. Обладатели ручек и блокнотов, которые сочиняют и лгут, — это блогеры и прочие комментаторы в социальных сетях. Соврать для них ничего не стоит, то придумают, что меня якобы званий воинских лишили, и что мастер спорта я ненастоящий, то я иду на повышение, то, что меня и вовсе увольняют. Причем эти люди даже не понимают, что этим враньем мешают нашему же региону. Начитавшись этого бреда, инвесторы начинают сомневаться, а стоит ли вкладывать деньги в Орловскую область. И это, конечно, меня возмущает».

Как сообщало ИА REGNUM, за последнее время в регионе было заявлено о закрытии ряда предприятий — фабрики «АЛРОСЫ», завода Danone, «Орлэкса», сложная ситуация на заводе «Дормаш». Об инвесторе для последнего власти заявляли неоднократно, однако точной информации по этому поводу нет.

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