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«Итог 2016 года для Южной Осетии — скорая отставка правительства»

Политика
Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил государственный деятель, первый чрезвычайный и полномочный посол Республики Южная Осетия в России (2009 — 2015) Дмитрий Медоев
Флаг Южной Осетии
Иллюстрация: Rso-government.org
Флаг Южной Осетии

Цхинвал, 25 Декабря 2016, 14:16 — REGNUM  Главный итог уходящего года для Южной Осетии скорее всего будет озвучен в январе наступающего года, предположил Д.Н. Медоев.

«Судя по всему, в самом начале 2017 года должна состояться отставка правительства Доментия Кулумбегова. Возможно, именно после этого и стартует избирательная кампания 2017 года. К такому выводу приходишь, анализируя результаты деятельности правительства Южной Осетии за последние годы, и особенно в уходящем году», — отметил эксперт.

По словам Медоева, «это может говорить о двух вещах: Леонид Тибилов не захотел попрощаться со своим крайне непопулярным правительством под конец уходящего года, чтобы не «испортить» такой оценкой итог всего 2016 года, в котором несомненно были не только одни провалы».

«Второе значение такого решения напрямую связано с содержанием предвыборной платформы кандидата Тибилова — свалить все неудачи последних лет на правительство, которое «не справилось»… Однако это явно запоздалое решение может дать прямо противоположный эффект», — подчеркнул политолог.

Медоев полагает, что «созданная Тибиловым система не позволяет никому, даже председателю правительства принимать ни каких самостоятельных решений без личного одобрения последнего».

«Тот факт, что правительство не справилось с поставленными задачами, говорит только об отсутствии системного подхода и полном провале кадровой политики. В этой ситуации немало важно учитывать положение в котором окажется российская сторона — ведь все эти неудачи югоосетинского правительства будут автоматически разделяться и с российской частью Межправительственной комиссии, которой видимо придется отреагировать на такое решение партнёров. Это было бы явно не справедливо, ведь все что построено за последнее время в Южной Осетии, это исключительная заслуга именно Российской Федерации, уполномоченных на то структур», — резюмировал первый посол РЮО в РФ.

regnum author Дмитрий Медоев
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