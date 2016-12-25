В Москве прошел съезд Трудовой партии России

Трудовая партия России примет участие в муниципальных и региональных выборах в 2017 году

Москва, , 12:22 — REGNUM Трудовая партия России планирует в следующем году активно участвовать в выборах в региональные заксобрания и органы власти муниципалитетов. Об этом сообщил журналистам лидер партии Сергей Вострецов по итогам прошедшего съезда. По словам лидера партии Сергея Вострецова, в этом году партия очень ограниченно участвовала в выборах, выдвинув кандидатов лишь в заксобрание Дагестана

«В 2017 году будем выдвигаться практически во всех субъектах, где будут проходить выборы, но больший упор сделаем на муниципальные выборы», — передает ТАСС слова Сергея Вострецова. Он отметил, что перед партией поставлена задача ближайшие четыре года максимально участвовать в муниципальных кампаниях.

В планах Трудовой партии России — не допустить «раскачки» настроений в трудовых коллективах. По словам Сергея Вострецова, задержки зарплат на предприятиях бывают, но они не критические, деньги выплачивают максимум в течение двух недель.

Также партия намерена бороться за упрощение режима забастовок и ухода от премиальной оплаты труда. «По закону забастовку провести сегодня практически невозможно, а оплата труда состоит из оклада и премии, премия доходит до 60% заработка, работодатель может лишить работника премии», — отметил Вострецов.

Он добавил, что профсоюзы на сегодняшний день есть только на 25% предприятий в России.

Трудовая партия России была образована в 2012 году при содействии Объединения профсоюзов России «Соцпроф».

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