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За истекшие сутки в Сирии зафиксировано 36 нарушений режима перемирия

Политика
Большинство случаев отмечалось в провинции Дамаск

Дамаск, 25 Декабря 2016, 05:12 — REGNUM  Российский Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии за прошедшие сутки зафиксировал 36 случаев нарушения «режима тишины» со стороны оппозиционных вооруженных группировок, заявивших ранее о своем присоединении к режиму прекращения огня. Об этом сообщается в ежедневно публикуемом информационном бюллетене Центра от 24 декабря.

По данным Центра, за истекшие сутки к режиму прекращения огня присоединился один населенный пункт. Продолжены переговоры с полевыми командирами незаконных вооруженных формирований, а также руководством населенных пунктов. На текущий момент количество оппозиционных группировок, заявивших о присоединении к режиму прекращения огня составило 94, количество присоединившихся к мирному процессу населенных пунктов увеличилось до 1075.

Сообщается также о 36 случаях нарушения режима прекращения огня среди подписавших ранее соглашение вооруженных группировок. Из них 22 случая зафиксировано в провинции Дамаск, 7 — в провинции Алеппо, два случая — в Хаме и один — в провинции Эль-Кунейтра.

Кроме того, террористические группировки «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», организация, деятельность которой запрещена в РФ) вели обстрел городских кварталов в Алеппо, в том числе школу, а также населенный пункт Дахия аль-Асад. Боевики применяли реактивные системы залпового огня, минометы и стрелковое оружие.

В течение суток, 24 декабря, в рамках гуманитарной акции в пункты временного размещения жителям, покинувшим восточные районы Алеппо, было доставлено около двух тонн гуманитарных грузов.

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