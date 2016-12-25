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ДНР: ВСУ начали очередное перемирие тремя тысячами обстрелов

Политика
Приграничные территорию республики обстреливаются артиллерией, минометами, гранатометами, работают танки и «Грады»
Огонь
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Огонь

Донецк, 25 Декабря 2016, 03:53 — REGNUM  Командование вооруженными силами ДНР заявило о резком ухудшении обстановки вдоль линии соприкосновения с подконтрольной украинским силовикам территорией. За последние сутки населенные пункты республики были обстреляны свыше трех тысяч раз, заявил на брифинге в субботу, 24 декабря, заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Эскалация военной активности со стороны украинских силовиков отмечается в течение последних суток, времени когда участниками контактной группы в Минске было согласовано очередное прекращение огня.

В общей сложности со стороны ВСУ было зафиксировано 3002 случая нарушения перемирия. «При этом противник выпустил по территории Республики 16 боеприпасов из РСЗО «Град», 114 артиллерийских снарядов калибром 152 и 122 мм, 1822 мины калибром 120 и 82 мм, 13 танковых снарядов, а также 836 боеприпасов из различных типов гранатометов, — заявил Басурин. — Кроме того, при обстрелах применялись БМП и стрелковое оружие».

Очередной «режим тишины» начал действовать в Донбассе с 00:00 24 декабря. С этого времени: ночью и утром командованием ДНР было зафиксировано 176 случаев нарушения режима прекращения огня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, силовики ВСУ, прикрываясь местными жителями, занимают населенные пункты Донецкой Народной Республики, расположенные в буферной зоне вдоль линии соприкосновения. Артиллерия и земляные укрепления разворачиваются непосредственно на территории поселков и деревень. Власти ДНР обратились в ОБСЕ с просьбой повлиять на Киев, и настоять на отводе украинских подразделений из «серой зоны».

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны ДНР: ВСУ занимают населенные пункты в буферной зоне

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