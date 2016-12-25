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Жители ФРГ за пересмотр миграционной политики и видеонаблюдение на улицах

Политика
Отношения граждан к мигрантам выяснял немецкий институт изучения общественного мнения

Берлин, 25 Декабря 2016, 03:25 — REGNUM  Большая часть жителей Германии считает необходимым усилить предпринимаемые правительством в условиях наплыва беженцев меры безопасности, а также пересмотреть в целом миграционную политику страны. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на исследование, проведённое институтом изучения общественного мнения Emnid.

Как оказалось, за пересмотр миграционной политики и предпринимаемых правительством мер безопасности высказались 68% опрошенных жителей Германии. Лишь 30% не считают это необходимым.

В качестве конкретной меры обеспечения безопасности поддержку граждан обрела инициатива, в рамках которой предлагается увеличить количество камер видеонаблюдения на улицах городов Германии. За усиление видеонаблюдения высказались 83% граждан, не считают данную инициативу необходимой мерой безопасности 15%. После произошедшего в Берлине теракта, во время которого грузовик протаранил рождественскую ёлку, 11% граждан опасаются находиться в местах большого скопления людей, а 84% не намерены каким-либо образом менять сложившиеся привычки.

Ранее в субботу, 24 декабря, министр развития ФРГ Герман Мюллер заявил о том, что в стране необходимо введение ограничения на принятие беженцев. По его словам, если с сочувствием относится ко всем жителям планеты, чье достоинство попирается, то таковых, несомненно, наберётся более одного миллиарда. Однако Европа, хотя она и должна быть «гуманитарной сверхдержавой» не сможет помочь всем нуждающимся, поскольку это за пределами её возможностей.

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