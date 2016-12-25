Белый дом признал, что для США Китай опаснее, чем Россия

Вашингтон, , 02:39 — REGNUM США признали, что Китай для США представляет большую опасность, чем Россия. Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Бен Родс.

Он заявил, что Россия — это «сиюминутная угроза» для международного порядка. Что же касается Китая, то это страна является «более могущественной державой» и она гораздо в большей степени опасна для США, нежели Россия, считает заместитель помощник Обамы.

Он отметил, что, по его мнению, еще долгое время КНР будет гораздо мощнее, чем Россия. РФ же «создает непосредственную угрозу» для мира и стабильности в ближайшее время, подчеркнул представитель администрации уходящего президента США.

Напомним, что 22 декабря избранный глава США Дональд Трамп объявил о своем решении назначить на пост руководителя Национального торгового совета Питера Наварро, экономиста и сторонника «жестких» ограничительных мер в отношении Китая. Это, в свою очередь, вызвало резкую реакцию со стороны китайских СМИ. Например, China Daily писало, что в связи с этим назначением «становится не до смеха».

Также отмечалось, что назначение ярого противника Китая на твой высокий пост может закончиться конфликтом США и КНР. Об этом писало издание Global Times.

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