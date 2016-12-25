Израиль пересмотрит отношения с ООН из-за резолюции по поселениям

Тель-Авив, , 02:09 — REGNUM Израиль пересмотрит свои отношения с Организацией объединенных наций из-за принятой 23 декабря Советом Безопасности ООН резолюцией с требованием о прекращении поселенческой деятельности на палестинских территориях. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, пишет Reuters.

Глава израильского правительства заявил, что поручил главе МИД страны в течение месяца переоценить контакты с ООН. Причем под переоценку отношений с Организацией попадает и израильское финансирование учреждений ООН и присутствие представителей ООН на территории Израиля.

23 декабря СБ ООН большинством голосов принял документ, требующий от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях. «За» принятие резолюции проголосовали 14 из 15 стран-членов Совета Безопасности ООН. Воздержались только США, не став применять право вето.

Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что Израиль не будет подчиняться резолюции ООН. Против документа выступил и избранный президент США Дональд Трамп. После принятие резолюции в своем Twitter он написал: «Все изменится после 20 января». 20 января — день инаугурации Трампа.

ИА REGNUM писало, что из-за голосования в СБ ООН Израиль отменил визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, запланированный на следующую неделю. Отмечалось, что сделано это было в знак протеста.

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