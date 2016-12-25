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Поляки Львова потребовали экономической автономии для интеграции с Варшавой

Политика
Посредничество правительства Украины в этом процессе излишне

Львов, Украина, 25 Декабря 2016, 01:49 — REGNUM  Польша даст Львову возможность реализовать свой экономический потенциал за счет тесного сотрудничества с Варшавой. Для «спасения области необходимо срочно запросить у Киева экономической автономии и начать процесс экономической интеграции с Польшей, заявили представители сейма Польши и польской общины во Львове на прошедшем в городе форуме, сообщает в субботу, 24 декабря, «Пресса Украины».

Участники форума, организованного польской общиной Львова, сошлись во мнении, что экономика региона находится в плачевном состоянии. По словам председателя объединения поляков Львовской области Сергея Лукьяненко, разница в экономическом развитии области и окружающих ее польских регионов составляет 50 лет.

«Но у Львова перспектива еще есть, а в других регионах ее нет, — обнадежил жителей Львова Лукьяненко. — Польша даст львовянам возможность реализовать себя». Однако, подчеркнул он, в процессе налаживания связей Львова с Варшавой посредничество Киева будет явно лишним.

Львов всегда был городом верным полякам, отметил представитель польской партии «Право и справедливость» сенатор Ян Жарин. По его словам, Польша должна идти навстречу своим соотечественникам в Восточной Галиции.

Участники форума сошлись во мнении, что украинские власти не в состоянии оказать какую-либо помощь в развитии региона, и потому Львов должен потребовать у Киева право самостоятельно принимать решения по экономическим вопросам и начать самостоятельно укреплять связи с Польшей.

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Украина и Польша
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