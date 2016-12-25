За призыв к убийству Трампа арестован житель американского штата Флорида

В свое оправдание мужчина напомнил правоохранителями о первой поправке к конституции США

Таллахасси, США, , 00:30 — REGNUM Полиция Флориды арестовала жителя штата за призывы к убийству избранного президента США Дональда Трампа. Публикации, вызывающие соответствующие подозрения были размещены в социальной сети Facebook, сообщила South Florida Sun Sentinel.

Согласно материалам суда, призывы к убийству Трампа Кевин Крон опубликовал в потоке комментариев под размещенной в соцсети фотографией избранного президента, снабженного подписью «Он не мой президент, он враг государства».

«Я просто рад, что Обама на забрал все наше оружие. Я вижу хорошее применение его сейчас», — написал комментарий 59-летний мужчина.

Далее Крон опубликовал фото мужчины в камуфляже со снайперской винтовкой в руке, добавив, что «это не будет длиться долго». На просьбу другого пользователя пояснить, что он имеет в виду, Крон рекомендовал «держать глаза открытыми».

Когда правоохранители прибыли к подозреваемому домой, он пояснил, что его действия были выражением свободы слова, которая гарантируется ему первой поправкой к конституции США.

В настоящее время подозреваемый задержан, ему предъявлены обвинения в угрозах убийства президента страны. По действующему законодательству, максимальный срок, который может получить обвиняемый составляет пять лет лишения свободы и 250 тысяч долларов штрафа.